Sin tiara ni intercambio de condecoraciones: los detalles de la primera visita de Estado de los Reyes a China

Don Felipe y Doña Letizia han emprendido este domingo viaje a China, en la que es su primera visita de Estado al gigante asiático. Lo han hecho a las 12:00 horas mientras eran despedidos con honores militares, tal y como marca el protocolo.

La agenda oficial del viaje comenzará el martes 11 y se prolongará hasta el jueves 13 de noviembre. La primera parada del viaje será la ciudad de Chengdú - en la región de Sichuan, en el centro de China-, una de las principales ciudades del país asiático, donde el martes tendrá lugar el Foro Empresarial España – China, en el que intervendrá Felipe VI. Chengdú es un importante polo de inversión, crecimiento y desarrollo de China y la quinta región en términos de PIB del país, según datos del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior).

Por su parte, la Reina Letizia participará en el acto conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado en el memorial de la poeta Xue Tao.

El miércoles 12 se trasladarán a Pekín donde serán recibidos oficialmente por el presidente Xi Jinping y su esposa, con una ceremonia oficial de bienvenida. Ese día la Reina visitará el centro de atención a personas con discapacidad junto con la primera dama de la República Popular de China, Peng Liyuan, mientras que el Rey mantendrá también encuentros con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, y con el primer ministro Li Qiang. También realizarán una ofrenda floral en la Plaza de Tiananmen.

Ya el jueves 13, Felipe VI presidirá la reunión del Consejo Asesor Empresarial España-China, en la que se abordará el comercio bilateral entre España y su principal socio en Asia. También visitará las instalaciones de la empresa Gestamp, uno de los principales fabricantes mundiales de piezas metálicas para automóviles; y, posteriormente, la Reina conocerá la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Asimismo, asistirán al primer concierto que ofrecerá la Orquesta Titular del Teatro Real en el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de Pekín, acompañados por Xi Jinping y Peng Liyuan. Terminarán su agenda, con la tradicional recepción a una representación de los españoles residentes en China.

Al igual que en 2018, No está previsto que haya intercambio de condecoraciones entre ambos países. Al tratarse de una república, la Reina Letizia no hará uso de la tiara.

No es el primer encuentro entre los reyes de España y el matrimonio presidencial de China. En noviembre de 2018, realizó una visita de Estado a España, donde fueron recibidos con una cena en el Palacio de la Zarzuela y una cena de gala al día siguiente en el Palacio Real de Madrid, donde la reina Letizia lució, por primera vez, la tiara de María Cristina o tiara rusa.

Para los reyes de España, será la cuarta ocasión en la que visitan China después de los viajes como príncipes de Asturias en 2006 (donde desarrollaron actividades en Shanghái y Pekín), en 2007 y en 2008 (con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Pekín).

Este viaje será el decimonoveno viaje de Estado de su reinado. La primera visita oficial como Reyes de España fue a Francia en 2015 y la última, a Egipto el pasado mes de septiembre.