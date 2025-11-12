El guiño oriental de la Reina Letizia para la ceremonia de bienvenida oficial en Pekín

Don Felipe y Doña Letizia continúan este miércoles con su primer viaje de Estado a China. Después de una primera toma de contacto en Chengdu y la cena privada con el presidente Xi Jinping y la primera dama, Peng Liyuán, los Reyes han sido recibidos en una ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza del Este y ante el Gran Palacio del Pueblo.

Mientras Don Felipe y Xi Jinping pasaban revista a las tropas, la Reina y la primera dama han ocupado sus puestos tras la escalinata del Gran Palacio del Pueblo, que es la sede del Parlamento chino.

Tal y como suele suceder en sus viajes, la Reina ha tenido un guiño con el país que visita y ha estrenado un abrigo de inspiración oriental de Carolina Herrera New York, realizado en lana y cachemir, de color gris y con bordados de flores en color rosa, verde y amarillo, anudado en la cintura y que ha combinado con un vestido rosa pastel, también nuevo.

Lo ha combinado con unos zapatos destalonados de tacón sensato y color rosa de Magrit con bolso a juego de la misma marca, y un pañuelo en el cuello en color rosa para combatir el frío.

En cuanto a las joyas, ha lucido unos pendientes de oro rosado y diamantes de triple aro de Gold & Roses y su anillo de Coreterno.

Posteriormente, el Rey ha mantenido un encuentro bilateral con el presidente chino y con otros mandatarios del país. Mientras, la Reina Letizia junto a la primera dama han visitado el Beijing Demonstration Center of Service for Persons with Disabilities, un centro referente en innovación y atención social para personas con discapacidad.

El día de hoy concluirá con una cena de gala ofrecida por el presidente chino y la primera dama en honor a los Reyes, y un concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real que se celebrará en el Centro Nacional de Artes Escénicas, ubicado en el Gran Teatro Nacional de China.