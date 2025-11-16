El motivo por el que la Reina Letizia ha cedido la tiara más importante del joyero real a Patrimonio Nacional

De entre todas las tiaras que componen el joyero real de Doña Letizia y que forman parte de las conocidas como "joyas de pasar" (las que pasan de reina a reina de España), la tiara Flor de Lis o también conocida como diadema de lises, es la joya más importante, imponente y de mayor valor.

Alfonso XIII y Victoria Eugenia, con la tiara Flor de Lis

Una tiara que fue creada por la joyería Ansorena en 1906 y fue un encargo del rey Alfonso XIII como regalo de boda para su mujer, la reina Victoria Eugenia, y que lució por primera vez el 31 de mayo de 1906. Según informa La Razón, la Reina Letizia ha cedido la tiara Flor de Lis a Patrimonio Nacional como pieza que formará parte de la exposición sobre la Reina Victoria Eugenia que se inaugurará el próximo 2 de diciembre y se podrá visitar hasta el 5 de abril de 2026 en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid. Una exposición que presenta unas 350 obras, entre documentos, libros y fotografías, que revisitan el papel de una Reina que combinó su papel institucional con labores humanitarias de forma moderna y renovada.

Así es la tiara Flor de Lis, la más imponente del joyero real

La Reina Sofía, en la última ocasión que lució la tiara Flor de Lis en 2014

Se trata de una tiara realizada con 450 diamantes, el central de 10 quilates y diez perlas montadas sobre una estructura de platino que da lugar a las grandes protagonistas de la joya: las tres flores de lis, propias del escudo de armas de la casa de Borbón y que se ornamentan con otras formas vegetales a su alrededor. Aunque inicialmente tenía forma de cestillo, en 1910 fue modificada con nuevos elementos, como diamantes de Cartier y unas charnelas para agrandar su base.

Una tiara muy especial que la reina Victoria Eugenia lució, además del día de su boda, en los retratos que le hicieron Philip de Laszlo y Joaquín Sorolla.

La Reina Letizia durante el viaje de Estado a Dinamarca en 2023

En el testamento de Victoria Eugenia, la Tiara de la Flor de Lis debe pasar de reina a reina. La última vez que la lució Victoria Eugenia fue en la boda de su nieta, la Infanta Pilar con Luis Gómez-Acebo. Después pasaría a su nuera, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, y a Doña Sofía, quien la lució por primera vez durante una visita de Estado a Suecia en 1979 y posteriormente en ocasiones muy señaladas y en visitas al extranjero.

a Reina Letizia a primera vez que llevó la tiara Flor de Lis

A partir de 2014, esas joyas pasaron a Doña Letizia. No sería hasta febrero de 2017 cuando la luciría por primera vez, con motivo del viaje de Estado a nuestro país del entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, junto a su esposa, Juliana Awada. Al igual que Doña Sofía, Doña Letizia ha lucido la tiara en encuentros relevantes como la cena de gala en Buckingham Palace con motivo de la visita de Estado a Reino Unido, la cena de gala por la entronización de Naruhito como nuevo emperador de Japón o la cena de gala de su viaje de Estado a Dinamarca en 2023.

No es la primera vez que Casa Real cede esta pieza para una exposición. La última fue en 2009 cuando estuvo expuesta en 'El esplendor refulgente: la Diadema', que tuvo lugar en la casa Ansorena, la firma creadora de la joya.