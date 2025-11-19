La Reina Letizia estrena el traje gris que más estiliza y que ahora puedes encontrar rebajado

Doña Letizia ha acudido a un acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA sobre "Datos que mejoran vidas" diseñado para "inspirar, informar y demostrar que los datos sirven para mejorar vidas y ayudar a crear un mundo mejor". Un acto que se ha celebrado en el Palacio del Marqués de Salamanca en el que ha sido su segunda cita institucional de esta semana.

La Reina ha vuelto a apostar por una prenda con la que se siente favorecida y cómoda, un traje pantalón en color gris, el color al que se suman últimamente las "royals" como la princesa Kate o la reina Máxima.

En esta ocasión, ha optado por estrenar un traje pantalón gris, de mezcla de lana y con acabado jaspeado de la última colección de Massimo Dutti y que actualmente se puede encontrar rebajado. La americana, cuyo precio era de 169 euros, en la actualidad puede adquirirse por 120. Por su parte, los pantalones costaban 79,95 euros, y ahora están a la venta por 59,95.

La americana del traje, de cuello solapa y lleva botonadura frontal de color negro e incorpora un cinturón fino a juego que estiliza la cintura. El pantalón, de corte recto, tenía aberturas en los laterales del bajo. Lo ha combinado con una camiseta negra de escote redondo.

Optando nuevamente por la comodidad ha lucido unos mocasines negros de tacón ancho de la firma menorquina Pons Quintana, que estrenó en 2024. En cuanto a los complementos, ha elegido los pendientes de triple aro realizados en oro rosado y diamantes de Gold&Roses, que estrenó en septiembre de 2022, con el anillo de Coreterno.

Doña Letizia ha pronunciado un discurso en el que ha destacado la importancia de los macrodatos y cómo estos ayudan a conocer mejor la situación del mundo en el que vivimos.