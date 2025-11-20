El Toisón de Oro: la historia, simbolismo y ceremonial del Collar que Felipe VI concede a la Reina Sofía

Fue el viernes 10 de enero de 2025 cuando el BOE publicó la concesión de esta noble distinción a Doña Sofía: "Queriendo dar testimonio de Mi Real aprecio a Su Majestad la Reina Doña Sofía y reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona, oído el Consejo de Ministros, vengo en conceder a mi madre, Su Majestad la Reina Doña Sofía, el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro", según decía el Real Decreto, con fecha del 29 de octubre de 2024.

Doña Sofía compartirá protagonismo en la entrega del Toisón con el expresidente Felipe González Márquez por "su dedicación y entrega al servicio de España, de la Corona y de la integración de nuestro país en Europa y en la comunidad internacional"; y con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca Junyent por "su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona, a través de sus esfuerzos para promover la convivencia y el ordenamiento constitucional". Una entrega que se enmarca en los actos conmemorativos del 50º aniversario de la vuelta de la monarquía tras la muerte de Francisco Franco y la proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey de España.

Se trata de la orden de caballería más antigua y prestigiosa de Europa, una condecoración exclusiva que sirve para reconocer el servicio a la Corona o a la sociedad en un momento dado de la historia, y que únicamente puede conceder y entregar el Rey como Gran Maestre de la Orden. En el caso de Doña Sofía, es la primera reina consorte en recibirlo. Durante el reinado de Felipe VI, se concedió el Toisón en 2018 a la Princesa Leonor, siguiendo la tradición de que el Príncipe o Princesa de Asturias lo reciba desde muy joven, para que a lo largo del tiempo vaya conociendo, poco a poco, las tradiciones y deberes de la Corona y comprendiendo las responsabilidades que un día tendrá que asumir.

¿Cómo va a ser el acto de concesión?

La celebración va a tener lugar en la Sala de Columnas del Palacio Real de Madrid, escenario de actos de especial trascendencia y que se reserva para ocasiones solemnes. Aquí firmó el rey Juan Carlos en 1985 el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas y su abdicación en 2014.

Será una ceremonia sencilla marcada por la emotividad pero con un riguroso trasfondo protocolario. Después de que se interprete el himno nacional en su versión completa de 52 segundos, que es el que corresponde al Rey de España que preside la ceremonia, se procederá a la lectura del Real Decreto de concesión de la Insigne Orden, el discurso del rey como Gran Maestre y un discurso de la persona que recibe la condecoración. En este caso, al ser cuatro, se desconoce quién tomará la palabra.

En una mesa estará expuesto el Collar del Toisón, la credencial de ingreso en la Orden y el libro Ordenanzas de la Insigne Orden del Toisón de Oro. En el caso de los caballeros se les impondrá la "venera" o insignia y a Doña Sofía se le impondrá el lazo con la miniatura del vellocino, símbolo de la Orden.

Victor García de la Concha, Simeón de Bulgaria y Javier Solana, caballeros del Toison de Oro

Todavía no se sabe qué Toisón recibirá Doña Sofía. Si la princesa de Asturias recibió el Toisón que perteneció a su bisabuelo don Juan de Borbón, conde de Barcelona, cabe la posibilidad de que la Reina reciba el Toisón que perteneció a su hermano, Constantino de Grecia, que recibió en 1964 y cuyo collar fue devuelto tras su fallecimiento en 2023 a Felipe VI.

Felipe VI estará acompañado de Doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. También se prevé que asistan la infanta Elena y la infanta Cristina, así como algunos nietos de la reina Sofía, familiares, y otros invitados de los poderes del Estado desde el presidente del Gobierno, la presidenta del Congreso, el presidente del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, así como algunos caballeros del Toisón como Simeón de Bulgaria, Javier Solana Madariaga o Víctor García de la Concha. Sus Majestades los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía recibirán honores de la Guardia Real que estará formada en la plaza de la Armería, y en el salón del Trono Su Majestad el Rey pronunciará un discurso antes de imponer la insignia de la Orden a doña Sofía.

Historia del Toisón de Oro

La Real e Insigne Orden del Toisón de Oro, fue instituida en Brujas por Felipe III el Bueno, duque de Borgoña y conde de Flandes, con motivo de su boda con Isabel de Portugal, hija del rey don Juan, en 1430. Cuando murió el duque Carlos el Temerario, en enero de 1477, sus posesiones pasaron a su única hija María de Borgoña, que se casó ese mismo año con el archiduque Maximiliano de Austria. Es en 1516, cuando el emperador Carlos I de España heredó la soberanía de la Casa de Borgoña, y con ello, el Toisón de Oro, que se vinculó a la Corona española. Fue precisamente Carlos I quien celebró el único Capítulo de la Orden que tuvo lugar en España, en Barcelona, en 1520, y cuyo recuerdo se conserva en la sillería del coro de la catedral barcelonesa, que muestra los escudos de armas de los 51 caballeros que la formaban en aquella fecha. Desde entonces, el Rey de España es el Gran Maestre de la Orden.

Retrato de Felipe III duque de Borgoña

El collar de oro está formado por 26 eslabones con dos letras enfrentadas como pedernales, concretamente la B de Borgoña, de las que surgen chispas o llamas que representan el fulgor, la rapidez en la guerra y, en suma, el poder del soberano de la Orden. De este collar cuelga el vellocino de oro, basado en la leyenda de la gesta de Jasón y los Argonautas, contado en la Odisea de Homero, y que es un símbolo del heroísmo así como un regalo de los dioses que garantizaba prosperidad, y que fue lo que dio nombre a la Orden. Los patronos de la Orden son la Virgen y San Andrés, patrón de la Casa de Borgoña y cuyo símbolo es la cruz en aspa.

El Toisón de Oro no es solo un símbolo de estatus, sino también de un compromiso con la ética caballeresca, es decir, con el honor, la valentía y la devoción religiosa. Asimismo, reconoce a las personas que destaquen por sus buenas acciones en beneficio de España y de la Corona. Su concesión no implica nada más que el propio reconocimiento y no conlleva ni asignación económica ni derechos adquiridos. El nombramiento se efectúa por Real Decreto y solo tiene una clase, categoría o grado, la de Caballero (collar). La ceremonia de entrega representa la aceptación de estos principios, y quien lo recibe tiene el reconocimiento protocolario de excelentísimo señor o señora.

Las particularidades de la Insigne Orden del Toisón de Oro

Además de su reconocido prestigio, es una orden de caballería familiar que se hereda y transmite a los jefes de las diferentes dinastías que han reinado en España a lo largo de los siglos, por tanto, está ligado a la continuidad de la tradición monárquica vinculada al linaje de la Casa Real española.

La Reina Margarita de Dinamarca y Felipe VI luciendo el Collar de la Insigne Orden del Toison de Oro

La concesión del Toisón ni solicita ni se propone, es siempre una decisión personal del monarca, en la que no influye el Gobierno, por tanto, no se puede comparar con otras condecoraciones civiles del Estado.

El número de collares entregados desde su fundación hasta la actualidad asciende a cerca de mil doscientos, todos numerados. Tras el fallecimiento de los caballeros que la poseen, debe ser devuelta al Gran Maestre de la Orden, es decir, a S.M. el Rey ya que el propietario del Collar es la Orden, no el condecorado.

Juan Carlos I con la Reina Beatriz, primera mujer en recibir el Toisón

Pese a que los miembros de la orden han sido siempre hombres, fue en 1985 cuando se otorgó el Collar a la primera mujer, que fue la reina Beatriz de los Países Bajos, hoy princesa Beatriz tras su abdicación en su hijo Guillermo-Alejandro en 2013.

Durante su reinado, Don Juan Carlos concedió el Toisón de Oro a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en 1981; a Don Nicolás de Cotoner y Cotoner, marqués de Mondéjar en 1977; a Don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, duque de Fernández Miranda en 1977; Don José María Pemán en 1981; a Su Majestad Carlos XVI Gustavo, rey de Suecia en 1983; a Su Alteza Real Juan I, Gran Duque de Luxemburgo en 1983; a Su Majestad Olav V, rey de Noruega en 1984; a Su Majestad Akihito, emperador del Japón en 1985; a Su Majestad Hussein, rey de Jordania en 1985; a Su Majestad Beatriz, Reina de los Países Bajos en 1985; a Su Majestad Margarita II, reina de Dinamarca en 1985; a Su Majestad Isabel II, reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 1989; a Don Beltrán Osorio y Díez de Rivera, duque de Albuquerque en 1993; a Su Majestad Alberto II, rey de los Belgas en 1994; a Su Majestad Harald V, rey de Noruega en 1995; a Don Simeón Sajonia-Coburgo Gotha, primer Ministro de Bulgaria en 2004; a Su Majestad Bhumibol, rey de Tailandia en 2006; a Su Alteza Real Henri, Gran Duque de Luxemburgo en 2007; a Don Adolfo Suárez González, duque de Suárez en 2007; a Su Majestad Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y rey de Arabia Saudí en 2010; a Javier Solana Madariaga en 2010; a Don Víctor García de la Concha en 2010; a Su Excelencia Nicolas Sarkozy, presidente de la República Francesa en 2011, y al Sr. Enrique V. Iglesias en 2014.