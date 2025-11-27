De los palacios a la cocina: Harry y Meghan reaparecen trabajando antes de Acción de Gracias

En vísperas del Día de Acción de Gracias, el príncipe Harry y Meghan Markle cambiaron los focos por los delantales y se sumaron a una jornada de voluntariado en Los Ángeles, acompañados por sus hijos Archie y Lilibet. La cita formó parte de una actividad impulsada por la Archewell Foundation junto a la cocina comunitaria sin ánimo de lucro Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA).

Como una familia más de Estados Unidos, los cuatro se integraron entre los voluntarios habituales para preparar y empaquetar comidas destinadas a las personas que tienen dificultades. Entre verduras picadas, bandejas de arroz y hornadas de galletas, la familia trabajó codo con codo en un ambiente relajado y marcado por el inicio de la temporada navideña.

El comunicado de Archewell detalla que los menús resultantes serán repartidos en escuelas, residencias de mayores, refugios y organizaciones comunitarias como Mercy Housing, Pico Union Project o PATH. OBKLA colabora cada año en la creación de decenas de miles de comidas, un esfuerzo que busca aliviar, aunque sea un poco, la presión diaria de las familias más vulnerables.

Como podemos ver en las imágenes, Harry estuvo ayudando a mover bandejas listas para su distribución, Meghan acompañó de cerca a una entusiasmada Lilibet mientras amasa, y a Archie enfundado en una camiseta amarilla concentrado en sus tareas culinarias. Una escena familiar que contrasta con el clima de tensión y titulares que suele rodear a la Casa Real británica.

Para los Sussex, la jornada tiene un trasfondo educativo: transmitir a sus hijos la importancia de la solidaridad y del trabajo que hay detrás de cada plato. Meghan lo expresó con una frase breve que parece que es lo que quiere inculcar a sus hijos, "prestarse a hacer el bien". No es una idea nueva en la familia, que acostumbra a involucrar a los pequeños en el huerto de su casa en Montecito para enseñarles, desde la práctica, de dónde viene la comida y por qué es valioso contribuir a la comunidad.

En un momento del año en el que las reuniones familiares y las tradiciones toman protagonismo, la imagen de los Sussex entre hornos y mesas de trabajo ofrece una versión más cercana de la pareja, que al contrario de lo que estábamos acostumbrados cuando su escenario eran palacios y reuniones solemnes, ahora parece que quieren mostrarse de una forma más natural, justo cuando se cumplen 8 años de su compromiso.