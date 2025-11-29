Las tiaras históricas de la Casa Real que esperan a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía

El poder de comunicación que tiene la moda para la realeza es similar al de las tiaras o las joyas reales.

Estas piezas son mucho más que un indicador de quién es quién, del respeto por la tradición o el legado, de los lazos familiares, el prestigio de la monarquía o como símbolo de continuidad dinástica. Cada tiara, cada joya que forma parte de ella, es una forma de mensaje. Como dijo una vez la reina Margarita II de Dinamarca en referencia a las joyas reales: "No contamos los quilates, sino los siglos".

Además de ser un mensaje, las joyas también pueden rendir homenaje, como el que ha rendido la reina Letizia a la reina Victoria Eugenia, bisabuela de Felipe VI, a escasos días de la inauguración de la exposición con su nombre, la cual presidirán los Reyes el próximo martes 2 de diciembre.

La tiara Cartier es una tiara de estilo art decó, creada para la reina Victoria Eugenia y realizada con una montura de platino con diamantes y perlas engastadas e inspirada en motivos egipcios. Posteriormente, la reina Victoria Eugenia pidió modificarla, reemplazando las perlas por las esmeraldas que había recibido de su madrina, Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Una vez en el exilio, Victoria Eugenia vendió dichas esmeraldas, las cuales adquirió años más tarde el Sha de Persia para regalárselas a su esposa Farah Diba. Posteriormente se repusieron las perlas antes de cedérsela a su hija, la infanta María Cristina de Borbón y Battenberg, condesa de Marone. Don Juan Carlos adquirió la tiara a su tía para que volviera a formar parte del joyero real. Esta tiara fue una de las favoritas de la reina Sofía, quien la lució en más de 15 ocasiones.

Una de las joyas que precisamente se encuentra en esta exposición es la Tiara de la Flor de Lis, creada por la joyería Ansorena y fue un encargo del rey Alfonso XIII como regalo de boda para su mujer, la reina Victoria Eugenia, y lució por primera vez el 31 de mayo de 1906.

Está realizada con 450 diamantes, con un diamante central de 10 quilates y diez perlas montadas sobre una estructura de platino dando lugar a las grandes protagonistas de la joya: las tres flores de lis, propias del escudo de armas de la casa de Borbón y que se ornamentan con otras formas vegetales a su alrededor.

No fue hasta febrero de 2017 cuando la lució por primera vez, con motivo del viaje de Estado a nuestro país del entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Otra de las tiaras que utiliza la reina Letizia en ocasiones de gala es la tiara de María Cristina, o tiara rusa, realizada con diamantes, platino y perlas, que se caracteriza por su estructura inspirada en los tocados típicos rusos o "kokosnik".

La tiara de María Cristina o tiara rusa

La tiara perteneció a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, segunda esposa del rey Alfonso XII, y fue heredada por el rey Alfonso XIII. Con motivo de la boda de su hijo don Juan con doña María de las Mercedes, Alfonso XIII se la regaló a su nuera en 1935. La madre de don Juan Carlos la cedió a su hija, la infanta Pilar y a su nieta Simoneta Gómez-Acebo para sus enlaces matrimoniales. Cuando falleció María de las Mercedes, don Juan Carlos I acordó con sus hermanas conservarla y se la regaló a la reina Sofía. La reina Letizia la lució por primera vez durante la visita de Estado del presidente de China en 2018.

Otras tiaras de la Casa Real perfectas para Leonor y Sofía

La tiara prusiana es de estilo neoclásico, creada por la joyería berlinesa Koch en 1913, y fue lucida por la reina Sofía en su boda con don Juan Carlos, en 1962, así como por la reina Letizia en 2004.

La tiara prusiana

Se trata de una tiara cuyos diamantes están montados en platino y la decoración se divide en dos bandas, una con hojas de laurel y la otra con la greca helena de meandros, separadas por una hilera de columnas, como las de un templo griego. En el centro cuelga un diamante en movimiento en forma de lágrima.

Otra tiara es la conocida como "tiara floral", que Franco regaló a don Juan Carlos y doña Sofía con motivo de su boda en la madrileña joyería Aldao.

La tiara floral

Está formada por tres flores de diamantes de cinco pétalos reunidas por una guirnalda de hojas y follaje de diamantes.

La tiara Mellerio, creada por la casa Mellerio en 1867, un año antes de la boda de la infanta Isabel, conocida popularmente como "la Chata", con el príncipe Cayetano de Borbón-Dos Sicilias.

La tiara Mellerio

Está confeccionada en platino, con pavé de diamantes salpicado con varias perlas en forma de pera y diamantes de talla «briolette» que tintinean con el movimiento. En el centro cuelga un diamante de gran tamaño, que se puede poner y quitar y representa la espuma de una ola. Tampoco pertenece a las «joyas de pasar».

Los rubíes de Niarchos son otro de los regalos que recibió doña Sofía con motivo de su boda, una joya que nunca ha prestado ni a su nuera ni a sus hijas, y que ha marcado un estilo muy singular.

Diadema Niarchos

Se trata de una «parure» de rubíes de cabujón birmanos y brillantes, en talla brillante y baguette, de Van Cleef & Arpels, regalo del naviero griego Stavros Niarchos, muy amigo de su familia. Se puede convertir en un collar largo, en diadema o en gargantilla.

La tiara princesa

La última es la tiara Princesa, obra de Ansorena, con 10 perlas australianas y 450 diamantes montados en oro blanco y repartidos entre la flor de lis central, los roleos en media luna a su alrededor y la base, y que la reina estrenó en 2015 para celebrar el 75º cumpleaños de la reina Margarita de Dinamarca.