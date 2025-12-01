"Inoportuno e innecesario": la contundente respuesta de Zarzuela al vídeo de Juan Carlos I

Nueva polémica de Juan Carlos I tras la difusión de un vídeo publicado en redes sociales. Un mensaje que ha comenzado a circular esta mañana, que habría enviado a su círculo más cercano, pero con la instrucción de que el mensaje se hiciera "viral", a pesar de que muchos creían que se trataba de inteligencia artificial.

El mensaje, realizado siempre al margen de Zarzuela, sale a la luz dos días antes de la publicación en España de sus controvertidas memorias, Reconciliación.

Generalmente, desde la Casa de S.M. el Rey no comentan nada relacionado con los asuntos de Juan Carlos I, dado que siempre argumentan que corresponde a su actividad privada. Hay que recordar que fue el propio Juan Carlos I quien comunicó a Felipe VI en 2019 su decisión de retirarse de la vida pública e institucional. Por ese motivo, esta reacción es excepcional, ya que tampoco han entrado a valorar otras polémicas como la publicación de sus memorias o la entrevista concedida a France 3 y que le realizó el periodista Stéphane Bern.

Tal y como aseguran desde la Casa del Rey, desconocían la existencia de este vídeo, no habían sido informados del mismo, no entienden la conveniencia del mismo y lo tachan de "inoportuno e innecesario". Un mensaje que tiene como fondo una bandera de España, y que es el primer mensaje que dirige Juan Carlos I a los españoles desde el anuncio de su abdicación en 2014.

Se trataría de un mensaje que grabó hace un mes, durante su estancia en Vitoria, adonde acude para hacerse revisiones médicas periódicas. Allí coincide con personas que apoyan que el emérito haga este tipo de manifestaciones, y le hacen creer que estos mensajes le pueden beneficiar, cuando no es así.