El mensaje oculto del nuevo traje de la reina Letizia en la Galería de las Colecciones Reales

Don Felipe y Doña Letizia han inaugurado este martes la exposición 'Victoria Eugenia' en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, y que se podrá visitar desde el 3 de diciembre al 5 de abril de 2026. Se trata de la primera exposición que Patrimonio Nacional dedica a una reina de España.

Una muestra estructurada en ocho bloques desde el punto de vista humano e histórico, en la que se pueden ver un total de 350 piezas entre retratos, cartas, postales, objetos personales, documentos, joyas o fotografías de la consorte de Alfonso XIII, una reina que, tras tener que marcharse al exilio en 1931, volvió para ser la madrina de bautizo de Felipe VI, en 1968.

Para esta cita, la reina Letizia ha elegido un elegante traje de chaqueta, de cuello redondo y falda tipo tubo en tweed desflecado, en pata de gallo en color blanco y negro, que ha sido realizado por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Un conjunto no elegido al azar puesto que, después de la inauguración, los Reyes se han reunido con 15 mujeres supervivientes de la trata que han recibido formación gastronómica en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Los Reyes con las mujeres de la asociación APRAMP

Se trata de la cuarta ocasión en que la Reina viste de APRAMP, cuya ropa se confecciona en talleres cuyo propósito es "construir una sociedad libre de violencia y explotación donde las personas recuperen la libertad y la dignidad". Un look lleno de guiños donde la reina Letizia ha demostrado que elegancia y compromiso social van de la mano.

Como complementos, y para hacer frente a una fría y lluviosa mañana en Madrid, ha optado por un abrigo negro de Carolina Herrera, bolso Victoria Insignia en negro, también de Carolina Herrera y sus zapatos de salón con hebilla en el empeine, en negro de Magrit. Como joyas, también ha optado por unos pendientes largos con perlas, que tanto gustaban a la reina Victoria Eugenia y su inseparable anillo de Coreterno.