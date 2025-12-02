Victoria Eugenia: la reina más desconocida que sufrió el desprecio y las infidelidades de Alfonso XIII

'Victoria Eugenia' es la exposición monográfica dedicada a quién fuera esposa del rey Alfonso XIII, y que se podrá visitar desde el 3 de diciembre hasta el 5 de abril en la Galería de las Colecciones Reales.

Una muestra en la que se puede ver los desafíos que afrontó dentro y fuera de la corte española, gracias a los vestidos, joyas, fotografías familiares, o incluso la carroza en la que los Reyes casi pierden la vida el día de su boda. Una reina desconocida para muchos españoles, que fue la primera reina consote en tener un papel oficial.

Asimismo, la exposición permite recorrer desde su infancia en Balmoral a su llegada a España, así como la compleja relación entre su papel institucional, un matrimonio infeliz y la tragedia familiar a causa de la hemofilia, que destrozó su matrimonio.

¿Quién fue Victoria Eugenia de Battenberg?

Hija del príncipe Enrique de Battenberg y de la princesa Beatriz del Reino Unido, Victoria Eugenia Julia Ena nació en el castillo de Balmoral el 24 de octubre de 1887. Era una de las 39 nietas de la reina Victoria, con quién convivió, y de la que recibió una esmerada educación. Recibió el nombre de Eugenia por su madrina, la emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo.

ALfonso XIII y Victoria Eugenia durante su noviazgo

Durante una visita de Estado de Alfonso XIII a Inglaterra en 1905, en la que se daba por hecho el compromiso con Patricia de Connaught, prima de Ena, ambos se conocieron y, pocos meses después, se anunció el futuro enlace matrimonial. Para casarse, Ena pasó a ser de Alteza Serenísima a Alteza Real, y tuvo que abjurar de su fe anglicana, para ser de nuevo bautizada en la fe católica.

La correspondencia entre ambos durante el noviazgo, demuestra que Ena era muy pasional y espontánea. Se ve que ella quería estar con él y que él quería estar con ella.

Alfonso XIII y Victria Eugenia el día de su boda

Finalmente, el 31 de mayo de 1906, Alfonso XIII y Victoria Eugenia dieron el "sí, quiero" en Los Jerónimos, en la que Ena lució la tiara de la flor de lis, la más importante de las "joyas de pasar". Al retorno de la comitiva al palacio, el anarquista Mateo Morral arrojó una bomba envuelta en un ramo de flores contra la carroza ocupada por los novios, en la que más de veinte personas perdieron la vida y otras cien, resultaron heridas.

Los problemas matrimoniales entre ambos comenzaron cuando descubrieron que su primogénito, Alfonso, nacido en 1907, era hemofílico. Pero los problemas, no acabarían ahí. El segundo de sus hijos, el infante Jaime, sufrió una infección de oído y una trepanación lo dejó sordo. El cuarto de sus vástagos, el infante Fernando, nació muerto y el séptimo, Gonzalo, también nació hemofílico. Tan solo nacieron sanos las hijas, las infantas Beatriz y Cristina, y el infante Juan.

La reina Victoria Eugenia rodeada de sus hijos

Aunque Alfonso XIII se había casado enamorado de Ena, las relaciones extramatrimoniales fueron constantes, al igual que los hijos ilegítimos. Alfonso no dudó en afirmar que su mujer era frígida, lo que era la excusa perfecta para él para engañarla, además de culparla de la hemofilia que sufrían dos de sus hijos.

Victoria Eugenia nunca se sintió aceptada, pero jamás se rindió. Nunca mostró sus emociones, ni su dolor. A pesar de no sentirse querida y de las infidelidades, nunca dejó de ejercer como reina, dedicándose a mejorar la salud de los españoles y las causas sociales como la reconstrucción de la Cruz Roja, impulsar la educación, la reorganización de la Liga Antituberculosa, la creación de una Escuela de Enfermeras, además del impulso de la lucha contra el cáncer, o supervisar hospitales durante la Guerra del Rif.

Tras la proclamación de la Segunda República, partió al exilio en 1931. Aunque los reyes se separaron en el destierro, nunca hubo un divorcio legal. Dicen que ella se despidió diciéndole: "No quiero volver a ver tu fea cara nunca más".

Bautismo de Felipe VI

Solo regresó a España una vez, en 1968, para el bautizo de su bisnieto, el futuro Felipe VI. Fue recibida en Barajas por una multitud de personas que acudieron a recibirla. Ella se congratuló ante tal recibimiento porque el pueblo español no la había olvidado. Poco después fallecería en Lausana, el 15 de abril de 1969. Sus restos fueron trasladados al Panteón Real del Monasterio de El Escorial en 1985, cerrando así su vínculo histórico con España.