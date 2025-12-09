Blusa azul con lazada y pendientes de aguamarinas: el look de contrastes de la reina Letizia

Don Felipe y Doña Letizia han presidido en el Palacio de Aranjuez la reunión del Patronato del Instituto Cervantes y la entrega del Premio "Ñ" 2025 a la crítica y catedrática de Teatro y Artes Cinematográficas de la Universidad de Londres, María Delgado, en reconocimiento a su labor en la divulgación e impulso internacional de la lengua española.

Para este día nublado, la reina ha sorprendido con su elección estilística, con un look sobrio y formal, apostando por un look de contrastes compuesto por el binomio azul marino y negro.

Ha estrenado una blusa de corte romántico con lazada XXL en el cuello, de Carolina Herrera en color azul marino, manga ligeramente abullonada y con botones dorados en los puños. Un tipo de prenda que se ha convertido en una de sus favoritas durante este año, ya que la hemos visto con otras blusas similares en color blanco, azul bebé y gris. Lo ha combinado con un pantalón de talle recto y corte clásico con caída, rematado con un cinturón negro. Lo ha combinado con unos mocasines negros de charol de tacón sensato. Como complementos, ha lucido unos pendientes de aguamarinas y el anillo de Coreterno.

Posteriormente, han presidido el almuerzo con los patronos del Instituto Cervantes, embajadores iberoamericanos acreditados en España y autoridades.