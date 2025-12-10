Los correos que destapan el vínculo de la princesa Sofía de Suecia con Jeffrey Epstein

La princesa Sofía de Suecia se ha visto envuelta en un escándalo. El periódico sueco Dagens Nyheter asegura que la mujer del príncipe Carlos Felipe se reunió en varias ocasiones con el magnate Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores en el tiempo que ella vivió en Nueva York.

Según este periódico, una empresaria sueco-estadounidense afincada en Nueva York llamada Barbro Ehnbom, conocida por promover redes de mujeres en el ámbito empresarial, habría puesto a jóvenes suecas en contacto con Epstein, quien incluso donó dinero a través de sus fundaciones a la red de Ehnbom. "Una de ellas fue la princesa Sofía, quien se reunió con el multimillonario en varias ocasiones", añadiendo que "él incluso se ofreció a pagarle clases de interpretación", tal y como revela el medio Dagens Nyheter.

Sofía de Suecia con el príncipe Carlos Felipe

Ehnbom ejerció como mentora de Sofía Hellqvist durante su estancia en Nueva York, en una época en la que no conocía al príncipe Carlos Felipe. Después de participar en un reality sueco llamado 'Hotel Paradise' y en el que quedó finalista, Sofía se trasladó hasta Nueva York en 2005. Ehnbom escribió a Epstein adjuntando una fotografía de la joven: "Ella es Sofía, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de irme y pensé que te gustaría conocerla. ¿Quizás podamos visitarla antes de que te vayas por Navidad?" A lo que Epstein respondió: "Estoy en el Caribe. ¿Quiere venir unos días? Le mando un billete".

Ante estas informaciones, la casa real sueca ha reconocido, aunque sin aportar explicación alguna sobre la naturaleza o el contexto, que la princesa Sofía se reunió en varias ocasiones con Jeffrey Epstein hace dos décadas, cuando residía en la ciudad neoyorquina como aspirante a actriz, subrayando que declinó la invitación a la isla privada del financiero en el Caribe. Una información que contrasta con la biografía oficial de la Casa Real, la cual informa que "en 2005, la Princesa se mudó a Nueva York, donde estudió contabilidad con especialización en desarrollo empresarial en el Instituto de Inglés y Negocios de Nueva York".

Ehnbom ha aclarado que "Nada de esto es cierto, pero me lo guardo para mí. No hay absolutamente ninguna novedad". Además ha insistido en que, si Sofía estuvo presente en alguno de los encuentros, fue como una joven más dentro de un grupo de mujeres profesionales, muchas de ellas emprendedoras destacadas.