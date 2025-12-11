El despliegue de tiaras y glamour de la familia real sueca en la ceremonia de los Nobel

Un año más la familia real de Suecia ha presidido la ceremonia de entrega de los Premios Nobel, que se celebra anualmente el 10 de diciembre en la Sala de Conciertos de Estocolmo.

Los Premios Nobel se deciden en Suecia y se entregan en Estocolmo, a excepción del Nobel de la Paz que se falla y se entrega en Oslo. Esa no es la única diferencia. Mientras la ceremonia en Noruega, presidida por la familia real, es más sobria, la de Suecia está catalogada como "de gala", lo que significa que las mujeres de la realeza sueca deben vestir vestidos largos con tiaras y el frac, para los hombres.

La ceremonia sueca ha estado presidida por los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia, acompañados por la princesa heredera Victoria y su marido, el príncipe Daniel.

La princesa Victoria de Suecia con la tiara Fringe (Baden)

En esta edición, la princesa Victoria de Suecia ha rescatado un vestido que su madre, la reina Silvia, lució en los Premios Nobel de 1994. Concretamente, un vestido de Jacques Zehnder en color gris plateado, de escote geométrico, palabra de honor, hombros al descubierto, con un ribete en negro y cinturón. Al igual que en 2024, la princesa Victoria ha optado por la tiara Fringe (de Baden), que cuenta con 47 diamantes inspirados en los rayos de sol, y que perteneció a Victoria de Baden.

Magdalena de Suecia, espectacular con la tiara de aguamarinas

Su hermana, Magdalena de Suecia, que ha estado acompañada de su marido Chris O 'Neill y de su hermano el príncipe Carlos Felipe, ha brillado gracias a un vestido de Jenny Packham, una de las diseñadoras favoritas de la princesa de Gales, con pedrería y capa en color gris. Como tiara ha lucido la de platino y diamantes con aguamarinas tipo 'kokoshnik', que el rey Gustavo Adolfo hizo a su prometida, Margarita de Connaught, en 1905.

La reina Silvia, con la tiara de las nueve puntas

La reina Silvia también ha optado por rescatar de su armario un modelo que lució en 2023 en color mostaza de la firma Georg et Arend, que ha acompañado de la "tiara de las nueve puntas", una de las más importantes del joyero de los Bernadotte. Diseñada en Berlín por orden del rey Óscar II de Suecia, fue un regalo para su esposa, Sofía de Nassau. Se trata de una tiara realizada con diamantes de talla brillante y nueve puntas rematadas por nueve soles de diamantes.