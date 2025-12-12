La Familia Real felicita la Navidad con una fotografía familiar inédita tomada en Asturias

Un año más, Casa Real felicita la Navidad con un posado familiar de los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y lo hacen, como suele ser habitual, con una imagen inédita de un acto relevante.

En esta ocasión, han optado por una fotografía que fue realizada el pasado sábado 25 de octubre, con motivo de la visita al pueblo de Valdesoto, la localidad asturiana distinguida como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, dentro de los actos enmarcados en los Premios Princesa de Asturias.

En la imagen se ve a los cuatro miembros de la Familia Real con Doña Letizia y la princesa Leonor sentadas, mientras que Don Felipe y la infanta Sofía están de pie.

En la otra cara de la felicitación está escrito en letra de color granate: "Feliz Navidad y próspero año 2026", con una tipografía muy especial, concretamente en tipografía Ibarra Real Nova. Fue diseñada en el siglo XVIII y utilizada en la edición del 'Quijote' de 1780 realizada para la Real Academia Española. Coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del libro de Miguel de Cervantes, se recupera y se crea la versión digital de esta tipografía para poner en valor el patrimonio tipográfico español.

También figuran las firmas de Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, junto al texto manuscrito: "Con todo nuestro afecto y los mejores deseos".

Cierra la felicitación, en la parte exterior, el escudo y el lema "Servicio, compromiso y deber".