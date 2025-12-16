La reina Letizia recupera a Felipe Varela: así es la camisa con lazada que ha rescatado de su armario

Doña Letizia ha acudido a una reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud, de la que es presidenta de Honor, en la que se ha abordado la seguridad digital para la juventud. Posteriormente, ha asistido a un coloquio titulado 'Desafíos y retos de la seguridad digital para la adolescencia, infancia y juventud - Entornos Digitales Seguros', en el que se ha analizado los principales desafíos en materia de seguridad digital y protección de la infancia, adolescencia y juventud.

Para esta reunión, ha vuelto a optar por uno de sus looks de trabajo preferidos: traje pantalón con blazer a juego y camisa con maxi lazada en el cuello con la que rompe la sobriedad del traje. En esta ocasión, ha estrenado un nuevo traje sastre de color gris y raya diplomática de Hugo Boss, con americana cruzada y pantalón de talle alto, con camisa en color morado que estrenó en 2009 con lazo, cuello elevado, detalle de raso en el cuello y mangas semitransparentes, y que volvió a lucir ese mismo año en una audiencia con la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España en Madrid. Una camisa firmada por quién fuera su modisto de cabecera durante muchos años, Felipe Varela, y del que ya no utiliza prendas desde 2019 ni tiene tampoco el "monopolio" de su vestidor.

Este tipo de camisas se han convertido en una de sus prendas favoritas en este 2025, ya que hemos podiudo ver a Doña Letizia otras camisas similares en color blanco, azul bebé, gris y azul marino, que estrenó hace unos días durante una reunión del Patronato del Instituto Cervantes.

Lo ha complementado con unos mocasines de tacón negros de tacón ancho de la firma menorquina Pons Quintana, y pendientes "gota de agua" de la firma PDPAOLA, y su anillo de Coreterno.