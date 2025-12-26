La Navidad de los Windsor: misa en Sandringham, ver juntos el discurso del Rey y buffet tradicional

La Navidad de la Familia Real británica tiene un nombre desde hace mucho tiempo: Sandringham. Esta residencia propiedad de la familia Windsor, situada en Norfolk, ha sido el refugio elegido desde la época del rey Eduardo VII para vivir la Navidad en un ambiente más íntimo, preservando así la esencia familiar y tradicional que caracteriza a la monarquía británica.

Los príncipes de Gales con sus hijos y sobrinos en Sandringham

Uno de los momentos más emblemáticos y cargados de significado de estas fiestas es la tradicional caminata hasta la iglesia de Santa María Magdalena que tiene lugar en la mañana del 25 de diciembre, y que permite al público acercarse, ver y dar ramos de flores a los miembros de la familia real en uno de los días más especiales del año.

Una cita a la que no han faltado los príncipes de Gales acompañados de sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte, y el príncipe Louis. Para esta ocasión, Kate Middleton ha apostado por un abrigo de lana con estampado de tartán en tonos marrones, ligeramente entallado y doble botonadura de la firma Blazé Milano. No podría faltar el tocado, también en color chocolate, de tipo percher, de una de sus sombrereras favoritas, Juliette Botterill Millinery. Como joyas, los pendientes Trinity de Cartier.

Otra de las protagonistas ha sido la princesa Charlotte, que ha lucido un abrigo en tono beige con contrastes en marrón en los puños, cuello, bolsillos, y botones. La pequeña princesa fue una de las estrellas del concierto de villancicos organizado por su madre, "Together at Christmas", cuando apareció sentada al piano con la princesa Kate, interpretando 'Holm Sound', del compositor escocés Erland Cooper.

La princesa Kate y la princesa Charlotte en el concierto "Together at Christmas"

La reina Camilla ha apostado por un abrigo en color rojo al igual que la princesa real Ana, mientras que Sophie, duquesa de Edimburgo, ha apostado por un abrigo en color lavanda y tocado del mismo color. Una cita a la que no han faltado las princesas Beatriz y Eugenia de York, acompañadas de sus respectivos maridos, Edoardo Mapelli Mozzi y Jack Brooksbank, después de que sus padres hayan sido apartados de cualquier acto institucional, tras perder todos los títulos que ostentaban.

Una vez finalizado el servicio religioso, toda la familia se ha desplazado hasta Sandringham, para degustar un buffet a base de pavo asado con patatas asadas y guarnición de puré de patatas y castañas asadas, intercambiar regalos y escuchar el discurso del rey Carlos III, que este año se ha grabado en la Abadía de Westminster.