Los Reyes y sus hijas acuden por sorpresa al musical 'Rent' en el Teatro Fernán Gómez de Madrid

Los Reyes, junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía, asistieron el viernes 26 de diciembre al musical 'Rent' en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Una obra que este año cumple su 30º aniversario que narra un año en la vida de un grupo de jóvenes artistas que luchan por sus sueños en un mundo marcado por la precariedad, la rebeldía y el deseo de cambiarlo todo.

La visita fue anunciada por la compañía y el centro cultural en redes sociales, agradeciendo el apoyo y compromiso de la Familia Real con la cultura: "Una visita inesperada. Sus Majestades los Reyes, la Princesa y la Infanta, se acercaron ayer a disfrutar de la función del musical recién estrenado en la Sala Guirau RENT (30 aniversario)", señalaron.

En cuanto al estilismo, la familia real española apostó por la discreción y la comodidad. Una elección muy en la línea de cada una de sus salidas privadas. La reina Letizia eligió un jersey rosa de punto fino combinado con unos pantalones oscuros de corte recto. Un conjunto sencillo y reconocible que refuerza esa imagen cercana que suele proyectar cuando no se trata de un acto institucional. Por su parte, Felipe VI optó por una americana gris con camisa clara y sin corbata. Leonor y Sofía se dejaron ver con looks sobrios y funcionales, acordes al tono relajado de la cita cultural.

En esta ocasión, tanto los Reyes como sus hijas optaron por un estilismo discreto y cómodo, manteniéndose fieles a la sobriedad que suelen mostrar en sus apariciones privadas. La reina Letizia lució un jersey rosa de punto fino, que combinó con unos pantalones oscuros de corte recto. Por su parte, el rey Felipe VI eligió una americana gris, acompañada de una camisa clara, mientras que la princesa Leonor como la infanta Sofía se decantaron por atuendos sobrios.

La compañía de teatro Outcast Productions destacó "este tipo de gestos son un impulso enorme para quienes trabajamos cada día para que el teatro musical llegue a más gente, desde un espacio público y con un mensaje que sigue siendo necesario".El espectáculo, dirigido por José Luis Sixto y con música de Jonathan Larson, estará en escena hasta el 25 de enero.