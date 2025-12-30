La enfermedad de Mette-Marit dispara los datos de donación de órganos en Noruega

La salud de la princesa Mette-Marit de Noruega ha generado un impacto sin precedentes en la concienciación sobre la donación de órganos en el país. Tras anunciar que podría ser incluida en la lista de espera para un trasplante, el número de personas registradas como donantes se multiplicó en cuestión de días, en lo que las autoridades sanitarias han calificado como un auténtico "milagro navideño".

El pasado 19 de diciembre, visiblemente emocionada, la mujer del príncipe Haakon reveló que su estado de salud se había deteriorado gravemente. Diagnosticada de fibrosis pulmonar en 2018, la princesa vio empeorar su condición a lo largo de 2025, hasta el punto de que los médicos comenzaron a valorar la necesidad de un trasplante de pulmón.

Más allá de la conmoción personal, el anuncio puso el foco sobre una realidad preocupante: Noruega se encuentra por detrás de otros países europeos en materia de donación de órganos, con apenas 21,51 donantes por millón de habitantes. El contraste es notable con países como España, líder mundial en esta materia, ya que supone el 24% de los donantes de la Unión Europea y el 5% del mundo.

La reacción ciudadana en Noruega fue inmediata. Según datos oficiales, el 18 de diciembre solo 48 personas se habían inscrito como donantes. Dos días después, la cifra ascendió a 930, y el 22 de diciembre alcanzó los 1.112 nuevos registros. "En dos días hemos logrado lo que normalmente lleva varios meses. Este compromiso salvará muchas vidas", celebró la Fundación para la Donación de Órganos en declaraciones a la cadena pública 'NRK'.

Actualmente, unas 600 personas esperan un trasplante en Noruega. Por ello, el ministro de Salud, Jan Christian Vestre, valoró muy positivamente la transparencia de la princesa heredera: "Necesitamos más donantes de órganos. La actitud abierta de la princesa respecto a su enfermedad es de gran ayuda".

Este fenómeno confirma el poder de la realeza como altavoz de salud pública. Un caso parecido se vivió en Reino Unido, donde el anuncio del cáncer de Kate Middleton en 2024 provocó un aumento significativo de las pruebas de detección.