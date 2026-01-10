La razón institucional por la que la infanta Sofía no asiste a la Pascua Militar

Cada mes de enero, el primer acto institucional en la agenda de la Familia Real, es la celebración de la Pascua Militar. Es una ceremonia que se celebra en el Palacio Real de Madrid y cuyo origen se remonta a un episodio clave de la historia militar española: la recuperación de Menorca el 6 de enero de 1782 tras décadas de dominio británico, y cuya festividad estableció el rey Carlos III.

Es una ceremonia que está presidida por Felipe VI como capitán general de las Fuerzas Armadas, y acude acompañado de la reina Letizia. Y desde que la princesa Leonor cumplió la mayoría de edad, lo hace acompañado de su hija como heredera de la Corona.

Es el propio Ministerio de Defensa quien define lo que es la Pascua Militar: un acto solemne y cargado de simbolismo que refuerza el vínculo histórico entre la Corona y las Fuerzas Armadas. Es decir, un acto de relevancia castrense y constitucional, vinculado a la Jefatura del Estado y a quien ostenta dicha Jefatura y a quien la ostentará en el futuro. Por ese motivo, cuando cumplió su mayoría de edad, el entonces príncipe Felipe acompañaba siempre a Don Juan Carlos y a Doña Sofía para marcar el presente y el futuro, al igual que ahora lo hace Felipe VI con la princesa Leonor.

Don Juan Carlos y Doña Sofía con los por entonces príncipes de Asturias

Como heredera al trono, la princesa Leonor tiene prioridad en los eventos oficiales de relevancia, mientras que la infanta Sofía, al ser la segunda en la línea sucesoria, no es ni una presencia habitual ni obligatoria en estos eventos, lo que no significa que tenga menor relevancia institucional, sino que desempeñará un papel fundamental dentro de la Corona como apoyo a su hermana en el futuro. Además, cabe recordar que la Casa Real dijo que "de momento" no contemplaba que la infanta Sofía optase por la vida castrense, lo que no implica que pueda realizar algún tipo de formación en el futuro.

La polémica de la no asistencia de la infanta Sofía ha venido marcada por la aparición de una imagen en la que se ve a la infanta Elena y a la infanta Cristina asistiendo hace 25 años a la Pascua Militar, coincidiendo con el 25 aniversario de la restauración de la monarquía, y por esa razón Juan Carlos I quiso que esa Pascua militar fuera diferente, tal y como señaló en su discurso: "En esta ocasión vengo acompañado, además de por la Reina y el Príncipe de Asturias, por las Infantas y sus esposos, como forma de expresaros, en esta Pascua que coincide con los 25 años de mi reinado, el afecto y el reconocimiento que la Familia Real siente por las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil".

En las palabras del rey Juan Carlos tenemos la respuesta por la que se rompió una norma que no se ha vuelto a romper: la Pascua Militar es, desde el siglo XVIII, un acto estrictamente ligado a la Jefatura del Estado y a la cadena de mando militar.