Felipe VI visita con Emmanuel Macron la exposición sobre el 'Gran Delfín' en Versalles

Felipe VI ha viajado hasta París para visitar, junto a Emmanuel Macron, la exposición 'El Gran Delfín: hijo de rey, padre de rey y nunca rey', dedicada a la figura del príncipe Luis de Francia y que se puede visitar en el Palacio de Versalles hasta el próximo 15 de febrero.

Después de ser recibido en el Palacio del Elíseo por el presidente de la República francesa y su mujer, Brigitte, han almorzado juntos y posteriormente se han trasladado hasta Versalles para visitar la muestra sobre quién fuera hijo de Luis XIV y padre de Felipe V, el primer rey Borbón de España.

Descrito por el memorialista Saint-Simon como "hijo de rey, padre de rey y nunca rey", el Gran Delfín fue educado para ocupar el trono. Gran coleccionista y hombre de su tiempo, estaba destinado a convertirse en rey de Francia y en una de las figuras eminentes del Grand Siècle. Pasó toda su vida a la sombra de su padre, sin llegar a reinar nunca, en cambio, antes de morir a los 49 años, vio a su hijo ascender al trono de España.

Se trata de una exposición que reúne 250 obras, algunas de ellas inéditas, procedentes de colecciones públicas y privadas, como el Museo del Prado o Patrimonio Nacional a través del préstamo de tres piezas, entre ellas una obra del pintor Hyacinthe Rigaud, ubicado en el Palacio Real, y una pareja de cómodas que se encuentran en el Palacio de la Zarzuela.

El príncipe Luis de Francia, apodado el 'Grand Dauphin' (Gran Delfín), nació en Fontainebleau el 1 de noviembre de 1661 y murió en el Castillo de Meudon el 14 de abril de 1711 a los 49 años. Hijo mayor del rey Luis XIV y María Teresa de Austria, nunca fue rey, ya que su padre le sobrevivió. Cedió su derecho al trono español a su hijo Felipe, duque de Anjou, tras la Guerra de Sucesión. Se casó primero con María Ana Victoria de Baviera y tuvo tres hijos: Luis, Felipe y Carlos. Posteriormente, se casó en secreto con Mademoiselle de Choin, luego con Francisca Pitel y finalmente con María Ana Caumont.

Al finalizar la visita a la exposición, Felipe VI y Macron han realizado un breve recorrido por el Palacio de Versalles, visitando la Capilla Real, las Habitaciones del Rey, el Salón de los Espejos y las Habitaciones de la Reina.

Se trata de la segunda visita que realiza el monarca a París en tres días, ya que el pasado sábado se trasladó con la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina al funeral de la princesa Tatiana Radziwill, prima y amiga íntima de la reina Doña Sofía.