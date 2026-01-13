La reina Sofía cancela su agenda debido al agravamiento del estado de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia

Casa Real ha informado del aplazamiento de las dos actividades oficiales que tenía previstas la reina Sofía esta semana en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente para el miércoles 14 y jueves 15 de enero. Unas actividades que han quedado canceladas y pospuestas, en principio, para los días 19 y 20 de enero.

Doña Sofía iba a recoger el "Premio Gorila 2024" como reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad y que iba a tener lugar en el Acuario Poema del Mar a las 18:15, hora insular. Ya para el jueves 15 de enero, la reina iba a recibir el doctorado honoris causa, el tercero de una Universidad española, en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas a las 11:00 de la mañana, hora canaria.

Según ha podido saber Libertad Digital, Doña Sofía cancela sus actividades oficiales porque quiere estar al lado de su hermana, la princesa Irene de Grecia, de 83 años, que padece desde hace tiempo una enfermedad cognitiva, enfermedad de la que la reina Sofía está muy pendiente y procura no pasar mucho tiempo alejada de su hermana. El verano de 2025, la reina Sofía, tras acudir a la recepción a la sociedad civil balear en el Palacio de Marivent, regresó de inmediato a Madrid para poder estar con su hermana. Fue precisamente en Mallorca donde tuvo lugar una de las últimas apariciones de la princesa Irene durante una cena en el restaurante Mía, en la que también estaba la recientemente fallecida Tatiana Radziwill, cuyo fallecimiento ha sido un mazazo para la reina Sofía. En aquella ocasión, la princesa Leonor y la infanta Sofía, llevaron las sillas de ruedas de ambas.

La última aparición pública de la princesa Irene fue el 7 de febrero de 2025 en Atenas, durante la boda del príncipe Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis.