Los Reyes vuelven a Valencia por octava vez tras la DANA para apoyar la cultura y la memoria

Don Felipe y Doña Letizia han visitado Valencia por octava vez desde que tuvo lugar la DANA de 2024. Poco antes de las 12:00 han llegado al Centro del Carmen de Cultura Contemporánea para inaugurar la exposición 'La transformación de Valencia 1866-2026', con motivo del 160º aniversario del diario Las Provincias. Se trata de una muestra que recorre 160 años de historia urbana de la ciudad a través de treinta hitos ilustrados y analizados por arquitectos, ingenieros, periodistas y escritores, desde el derribo de las murallas hasta la apertura del moderno Roig Arena, escenario de conciertos, galas y homenajes recientes.

Ya por la tarde, visitarán el proyecto 'Salvem les Fotos UPV/Recuperar las Memorias', una iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia para rescatar y preservar recuerdos familiares dañados por la DANA, por la que más de 250.000 fotografías han sido restauradas mediante limpieza, digitalización y técnicas de Inteligencia Artificial, gracias al trabajo de conservadores, restauradores, historiadores del arte y expertos en patrimonio.

Los Reyes con el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca

La Reina ha vuelto a optar por uno de sus looks favoritos últimamente como es el traje pantalón. En esta ocasión ha lucido un conjunto formado por americana entallada con bolsillo doble en color berenjena y pantalón de corte recto del mismo color. En esta ocasión no lo ha combinado con otro de sus favoritos, la camisa con lazada, sino con un jersey negro de cuello alto. Como complementos, ha lucido unos mocasines con tacón ancho de Massimo Dutti y bolso negro de Carolina Herrera. Como guiño a la Comunidad Valenciana, ha lucido unos pendientes de aro de la joyería Singularu, con sede en Picanya. Como curiosidad, el Rey ha combinado su corbata en el mismo color que el traje de su esposa.

Los Reyes continúan con su compromiso de seguimiento constante de las zonas afectadas en Valencia. La primera visita fue a Paiporta. Días después, el Rey visitó la base militar de Bétera para conocer el trabajo de la UME y de los cuerpos de seguridad. Una semana después, los Reyes regresaron a Chiva y Utiel, para regresar en diciembre con motivo de la misa funeral por las víctimas en la catedral de Valencia. Regresaron el 22 de diciembre con la princesa Leonor y la infanta Sofía visitando Catarroja, la Albufera, Picanya y Alaquàs. Ya en 2025, en marzo, los Reyes se reunieron con organizaciones empresariales y sociales para supervisar los avances en la recuperación y apoyar a quienes trabajaban directamente con los damnificados. También en marzo, el Rey visitó Torrent y acudió a una corrida de toros benéfica. Finalmente, el 29 de octubre, asistieron al homenaje a las víctimas en el Auditorio Príncipe Felipe.