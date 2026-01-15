Muere Irene de Grecia, la princesa discreta, pilar de la reina Sofía y a la que sus sobrinos llamaban "Tía Pecu"

La princesa Irene de Grecia, hermana menor de la reina Sofía, ha fallecido en Madrid a los 83 años. En los últimos meses, su estado de salud había experimentado un notable deterioro físico y cognitivo, si bien nunca se confirmó su enfermedad, ya que Zarzuela no se pronuncia sobre ningún asunto que no sea estrictamente relacionado con la actividad pública y de agenda de los miembros de la familia real.

Conocida por su perfil reservado y su cercanía con su hermana la reina Sofía, la princesa Irene se trasladó en 1981 al Palacio de la Zarzuela después de la muerte de su madre, la reina Federica de Grecia, tras una intervención quirúrgica. Siempre en un discreto segundo plano, ha sido la confidente de su hermana y su inseparable apoyo, sobre todo desde el fallecimiento del rey Constantino de Grecia en enero de 2023.

La princesa Irene de Grecia con Felipe de Borbón

Tanto Felipe VI, la infanta Elena como la infanta Cristina han tenido siempre un gran cariño por la hermana de su madre, a la que llamaban en la intimidad ‘tía Pecu’, por su peculiar y excéntrica personalidad.

La vida de Irene de Grecia

Irene de Grecia nació en Ciudad del Cabo, el 11 de mayo de 1942. Sus padres, los entonces príncipes Pablo de Grecia y Federica de Hannover, se exiliaron en Sudáfrica tras la invasión italiana y la ocupación nazi de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. La familia regresó a Grecia en 1946. Un año después, su padre se convirtió en el rey Pablo de Grecia y su hermano, Constantino, en príncipe heredero con seis años.

Aunque pudo pasar unos años de su juventud en Grecia, el Golpe de los Coroneles en 1967 supuso el fin de la monarquía en el país. La familia se instaló en Roma, pero poco después Irene viajó con su madre en 1973 a Madrás, en la India, donde cultivó su pasión por la cultura hindú y su espiritualidad, donde incluso estudió en la Universidad de Madrás.

Irene de Grecia en 1969 en el Royal Albert Hall

Fue alumna de la pianista Gina Bachauer, llegando a ser concertista profesional. Debutó en el año 1969 en el Royal Festival Hall de Londres, tocando el Concierto nº 2 de Bach, donde recibió una ovación de tres minutos. Su hermano Constantino estaba presente entre el público, al igual que el entonces príncipe Carlos y la princesa real Ana. Al día siguiente, los periódicos de la época titularon así: "Princesa o no, toca más que bien".

Según le contó la propia Irene de Grecia a su biógrafa, la periodista Eva Celada, nunca le ha gustó hablar de sus relaciones amorosas porque "eso implica a terceras personas"

Aunque nunca se casó, se comentó que mantuvo un romance con un hombre griego casado e incluso que su madre quiso casarla con Harald de Noruega, algo que no ocurrió porque Harald ya había elegido a Sonia Haraldsen. Estuvo enamorada de su primo Mauricio de Hesse, hijo de Felipe de Hesse-Kassel y la princesa Mafalda de Saboya, y estuvo a punto de casarse con el príncipe Miguel de Orleáns, conde de Évreux, hijo del conde de París. Asimismo, se comentó que hubo un intento de romance con Gonzalo de Borbón o Jesús Aguirre, algo que impidió y frustró el rey Juan Carlos, que se opuso.

Irene de Grecia con la Familia Real a la salida de una cena en Mallorca en 2022

Muy consciente de la pobreza por su experiencia en la India, volcó su pasión solidaria a través de la ONG Mundo en Armonía, reconocida por Naciones Unidas, cuyas actividades cesaron a finales de 2023. Una de sus últimas actividades fue ayudar durante la pandemia con donaciones y a los afectados por el volcán Cumbre Vieja de La Palma. El rey Juan Carlos dijo de ella que "mi cuñada es la persona con el corazón más grande que conozco".

En 2002 trascendió que se le diagnosticó un cáncer de mama por el que se sometió a seis sesiones de quimioterapia, que finalmente superó. En 2018 obtuvo la nacionalidad española, concedida por carta de naturaleza en marzo de 2018 por el Gobierno español debido a su "especial vinculación" con España.

La última aparición de Irene de Grecia fue en la boda de Nicolás de Grecia

Aunque durante mucho tiempo acompañó a la reina Sofía en numerosas citas -sobre todo en las relacionadas con las musicales y culturales-, su presencia en actos oficiales se redujo debido a su enfermedad. Una de las últimas apariciones, que hacía saltar las alarmas por su imagen visiblemente desmejorada, fue en 2024 en los galardones de pintura BMW. La última aparición pública de Irene de Grecia fue en febrero de 2025, en Atenas, en la boda de Nicolás de Grecia con Chrysi Vardinoyannis. Después, se retiró de la vida pública.

Así lo han comunicado desde el departamento de comunicación de la Casa del Rey: "Sus Majestades los Reyes y Su Majestad la Reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de Su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid. El departamento de Comunicación de la Casa de S.M. el Rey informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tato".