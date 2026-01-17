Así ha sido el responso por la princesa Irene de Grecia en Madrid: las ausencias, las presencias y los detalles

La Familia Real ha despedido a la Princesa Irene de Grecia, la hermana pequeña, amiga y confidente de la Reina Sofía, y conocida familiarmente entre sus sobrinos como la "tía Pecu", en una pequeña ceremonia-responso que se ha celebrado en la Catedral ortodoxa de Madrid, ubicada en la calle Nicaragua de Madrid y dedicada a las advocaciones de San Andrés y San Demetrio, a la que la princesa solía acudir para los servicios religiosos.

El coche fúnebre con los restos de la princesa Irene llegó al templo veinte minutos antes de las doce. Allí le esperaba la Guardia Real, que ha conducido el féretro hasta el interior, mientras las campanas de la catedral ortodoxa tocaban "a toque de difunto".

Poco antes de las 12:00 del mediodía han ido llegando los miembros de la Familia Real, así como las personas que se han acercado para participar en este adiós a la princesa. Vestidos de luto riguroso y con el gesto serio, la Reina Sofía ha llegado del brazo de la Princesa Leonor, muy pendiente de su abuela. Tras ellos, la Infanta Sofía, Don Felipe y Doña Letizia.

En un féretro cubierto por la bandera griega y la bandera con el escudo de armas de la Familia Real griega, el féretro con los restos mortales de la princesa Irene ha ocupado el centro del templo, en una ceremonia que ha celebrado el Metropolita Bessarión, arzobispo-metropolitano de España y Portugal, que ha destacado la "eterna sonrisa" de la princesa. Durante el responso un quinteto perteneciente a la Unidad de Música de la Guardia Real ha interpretado el 'Aria de la suite en Re' de J.S. Bach y 'Lacrimosa', del Réquiem de Mozart, y que fue una elección personal de la Reina Sofía para despedir a su hermana.

En un lado se han situado Don Felipe, Doña Letizia, Doña Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. En un lateral, estaba la Infanta Margarita, su marido, Carlos Zurita, así como la ahijada de la princesa Irene, Irini Fournier Vardinoyannis, hija del conocido empresario Antonio Fournier. Frente a ellos, la Infanta Elena, la Infanta Cristina, Alexia de Grecia y su marido, Carlos Morales. Tras ellos, Victoria Federica de Marichalar, Irene, Pablo y Miguel Urdangarín de Borbón; y Arrietta y Carlos Morales, hijos de la princesa Alexia de Grecia.

Entre los asistentes hemos podido ver a Jaime de Marichalar, quien ha llegado acompañado de su hermano Amalio, Conde de Ripalda; Cristina de Borbón-Dos Sicilias con su marido Pedro López-Quesada; Victoria de Borbón-Dos Sicilias acompañada de su marido, el naviero griego Markos Nomikos; los Príncipes Kyril y Konstantin de Bulgaria; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su mujer, Teresa Urquijo, así como los padres de esta, Teresa Moreno y Lucas Urquijo, su hijo Juan, y su abuela Piru Urquijo, quienes han saludado de forma afectuosa a la Reina Sofía a la conclusión del responso. Tampoco han querido faltar Tessa de Baviera; Mencía de Morales; Nadia Halamandari, viuda de Fernando Gómez-Acebo; Alicia Koplowitz; Esther Koplowitz con su hija Esther Alcocer así como el actor Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, gran amiga de las infantas.

Pese a la aguanieve y al frío reinante en la capital, han sido decenas de personas las que se han congregado a las puertas del templo, que permanecerá abierto hasta las seis de la tarde. Para quien lo desee, podrá despedirse. Entre las coronas de flores que han llegado al templo, se han podido ver las de los Reyes, las Infantas Elena y Cristina, así como las de Patrimonio Nacional, de Piru Urquijo, abuela de Teresa Urquijo, o las del empresario Pepe Fanjul y su mujer, Emilia, entre otras.

La ausencia más notable ha sido la del Rey Juan Carlos, quien ha excusado su asistencia argumentando que "el médico le desaconseja realizar vuelos con tanta frecuencia", además de la imposibilidad de pernoctar en el Palacio de la Zarzuela, una decisión personal cuando decidió abandonar España. Tampoco han estado Felipe Juan Froilán, así como Juan Urdangarín.

La Reina Letizia ha abandonado el lugar con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, mientras que el Rey lo ha hecho en último lugar, en compañía de la Reina Sofía.