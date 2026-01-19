Actrices, princesas y celebrities que triunfaron en sus bodas vestidas de Valentino
Para el día más especial de sus vidas, estas royals confiaron el buen hacer de Valentino Garavani y triunfaron gracias al "emperador de la moda", que ha fallecido a los 93 años.
Máxima Zorreguieta escogió a valentino para darle el ‘sí, quiero’ a Guillermo Alejandro de los Países Bajos el 2 de febrero de 2002. Se trataba de un vestido de micado, manga larga, escote redondeado, cinco metros de cola y aplicaciones de encaje en ambos lados de la falda
Para su boda con Aristóteles Onassis, en 1968, la ex primera dama recurrió a su amigo Valentino Garavani Éste creó para ella un vestido a medida que fue copiado en todo el mundo.
La actriz, gran amiga del diseñador, confió en Valentino
Marie-Chantal Miller estuvo espectacular en su boda con Pablo de Grecia gracias a un vestido de seda, encajes y tul que combinó con un velo de encaje. Para su confección se necesitaron 4 meses de trabajo y 25 personas.
La presidenta de Inditex lució un traje de alta costura, del diseñador italiano Pierpaolo Piccioli para la maison Valentino compuesto por una camisa de gasa plisada y una falda, ambas en un color rosa claro, casi blanco.
Magdalena de Suecia escogió para su enlace con Chris O'Neill un diseño de organza en seda plisada con encaje de Chantilly, con escote barco y realizado por Valentino.
Para casarse con Brooklyn Beckham recurrió a Valentino
Sibilla Weiller y Torlonia, bisnieta de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, se casó con el príncipe Guillermo de Luxemburgo en 1994. Lució un Valentino donde destacaba el cuerpo en forma de corsé y la falda tipo globo.
Nicky Hilton optó por un diseño de Valentino de encaje con cuello alto, manga larga y una espectacular falda bordada.
Anunciata de Liechtenstein se casó en Viena con Emanuele Musini y triunfó con un vestido de Valentino que destacaba por sus mangas abullonadas.
Beatrice Borromeo, para su boda civil con Pierre Casiraghi, eligió a la firma Valentino para gracias a la amistad con el diseñador. Un vestido rosa pálido con capa en chifón y bordados florales creado por Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli
Elisabetta Rosboch optó por un vestido de Valentino para casarse con el príncipe Amadeo de Bélgica, sobrino del rey Felipe. Un romántico vestido de encaje cerrado hasta el cuello con transparencias y cola de cinco metros.