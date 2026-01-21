Las imágenes que desmienten el supuesto "cordón sanitario" entre Leonor y Sofía y su prima Irene Urdangarin

La Familia Real despidió el pasado lunes en Atenas a Irene de Grecia, cuyos restos descansan ya en el cementerio de Tatoi tras un funeral celebrado en la Catedral Metropolitana. Un acto en el que la reina Sofía, hermana de Irene de Grecia, no pudo evitar las lágrimas y fue consolada por su nieta, la princesa Leonor, que la mantuvo agarrada de la mano. Felipe VI, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía también tuvieron gestos de cariño con la reina emérita, mientras que las infantas Elena y Cristina, junto a Victoria Federica de Marichalar, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin se sumaron a los actos para despedir a la princesa Irene.

La jornada dejó unas imágenes tristes en las que se captó la tristeza de los miembros de la familia del Rey, especialmente de la reina Sofía tras despedir a su hermana menor y confidente. Fue un día gris en el que, además, los Reyes se mantenían muy pendientes de la última hora del trágico accidente de tren en Adamuz, Córdoba.

Si bien es cierto que en las fotografías oficiales distribuidas por Zarzuela no se ve interactuando en ningún momento a los primos Borbón, eso no significa que no se dirigieran la palabra. En el programa presentado por Àngels Barceló en la Ser se habló del supuesto "cordón sanitario" que existe dentro de la familia del Rey, en palabras de Martín Bianchi. "Me llamó la atención la separación de las familias. No hubo, al menos yo no lo he visto en ningún sitio, ningún tipo de contacto entre Felipe, Letizia y sus hijas con el resto", dijo la presentadora, que añadió: "Pensé que Leonor y Sofía no tienen relación con sus primas".

Como cualquier acto, el protocolo se impuso y quedó reflejado en las imágenes, pero un vídeo también publicado por las cuentas oficiales de Casa Real muestra que existió una interacción entre Leonor y Sofía con Irene Urdangarin y que, como es habitual, no se ve absolutamente todo lo que sucede. Las primas caminaban y charlaban discretamente en la comitiva familiar que acompañaba al féretro de Irene de Grecia:

Durante los actos, Pablo de Grecia recordó emocionado a su tía, que murió el pasado jueves en Madrid como una persona que trabajó durante su vida por los demás y rememoró también su amor por la naturaleza.

El féretro, cubierto con la bandera griega y con las condecoraciones que tenía la princesa, de las órdenes del Redentor, de las Santas Olga y Sofía y el Elefante de Dinamarca, fue colocado en el centro de la catedral, con una corona realizada con flores de camomila, flores silvestres y cardos, las preferidas de la fallecida, con una cinta en la que podía leerse "to our Irene" ('para nuestra Irene').

Además, se podían ver alrededor varias coronas de laureles, de los Reyes de España, de la princesa Leonor y su hermana Sofía, de doña Sofía y el rey emérito Juan Carlos I -que no viajó a Atenas por consejo médico- y de las infantas Elena y Cristina, además de las de los sobrinos y otros familiares griegos.