El Príncipe Harry, al borde de las lágrimas: "Han convertido la vida de mi mujer en un auténtico infierno"

El príncipe Harry ha testificado ante el Tribunal Superior de Londres por la macrodemanda que interpuso junto a otros rostros conocidos como Elton John o Elizabeth Hurley, entre otros, contra Associated Newspapers Limited, propietario de Daily Mail, MailOnline o Mail on Sunday.

En su declaración, Harry señaló el profundo sufrimiento que los medios británicos han causado a su esposa Meghan Markle: «Por ponerme aquí y enfrentarme a ellos han continuado atacando y han convertido la vida de mi mujer en un auténtico infierno», ha declarado con la voz entrecortada.

Asimismo, ha comentado que desde el inicio de su relación en 2016, ambos han sido blanco de ataques: «Cuando mi relación con Meghan, mi ahora esposa, se hizo pública a finales de 2016 empecé a verme cada vez más incómodo con la idea de no hacer nada contra la prensa al ver los crueles y persistentes ataques, los artículos acosadores e intrusivos, a veces racistas, que tenían que ver con ella. La situación empeoró cuando se quedó embarazada y después de que naciera nuestro hijo Archie», ha declarado.

Harry relató cómo la prensa ha invadido cada aspecto de su vida privada, llegando a espiar sus comunicaciones y movimientos, lo que le generó paranoia y aislamiento. «Tenían una obsesión con tener cada aspecto de mi vida bajo vigilancia para poder ganar a su competencia y volverme paranoico más allá de lo creíble, aislándome y probablemente queriendo que acudiera a las drogas y al alcohol para vender más periódicos», ha indicado.

Según la revista 'People', el príncipe estuvo al borde de las lágrimas mientras exponía las consecuencias negativas sobre su familia.

Cabe mencionar que Harry ya alcanzó un acuerdo en el pasado con 'The Sun', que incluso publicó una disculpa nunca vista admitiendo todas las acusaciones recibiendo más de 11 millones de euros como indemnización.

Tal y como ellos contaron, el conflicto con la prensa fue uno de los detonantes para que los duques de Sussex dejaran atrás sus funciones como miembros activos de la Familia Real británica, y finalmente renunciando a sus deberes en 2020 para mudarse a Canadá y luego a Montecito, California.