Los Reyes inauguran una nueva edición de FITUR marcada por el luto tras el accidente de Adamuz

Don Felipe y Doña Letizia han inaugurado la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebra en el recinto ferial de Ifema hasta el domingo 25 de enero. Una cita en la que los Reyes y las principales autoridades presentes en el acto han acudido vestidos de luto como muestra de respeto hacia los damnificados del accidente de tren de Adamuz.

Al igual que en otras ocasiones, los Reyes han realizado un recorrido por los diferentes pabellones de la feria y han estado acompañados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos.

Asimismo, los Reyes han saludado a los representantes del sector y han transmitido su respaldo a una industria clave para la economía española y, sin duda, un apoyo al turismo como motor económico y herramienta de proyección internacional, incluso en un contexto marcado por el duelo nacional. Una inauguración que ha tenido lugar en el último de los tres días del luto oficial decretados por la catástrofe ferroviaria, en una feria que comenzó ayer y en la que ha habido ausencias justificadas como la del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. También se ha podido ver a la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens; la presidenta de Navarra, María Chivite o el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Al inicio de su recorrido, han visitado el stand de Madrid, donde han podido contemplar la preparación del Gran Premio de Fórmula 1 que tendrá lugar en la capital el próximo mes de septiembre.

A la edición de este año, que cuenta este 2026 con México como país invitado, asisten unas 10.000 empresas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial (10 más que en la pasada edición) y acoge 967 expositores. Ayer, miércoles 21 de enero, en la primera jornada de la feria, se registró un récord de asistentes en comparación con otras ediciones, con 55.000 personas.