Marius Borg, hijo de Mette-Marit, detenido antes de su juicio por agresión sexual

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, ha sido arrestado en vísperas de afrontar un juicio por varios casos de violación y agresiones. La Policía de Oslo informó este lunes de la detención debido a la supuesta comisión de nuevos delitos de carácter sexual y violento.

Según el comunicado oficial, el joven fue detenido el domingo por la noche y ha sido imputado por agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona. Las autoridades solicitarán cuatro semanas de prisión preventiva para evitar que vuelva a delinquir antes de la vista oral.

Høiby, de 29 años, acumula un historial delictivo considerable. Ha sido acusado con anterioridad de 38 delitos, incluyendo cuatro casos de violaciones a distintas parejas mientras dormían y seis de conducta sexual vejatoria, además de agresiones y daños.

La Fiscalía ha advertido de la gravedad de los hechos. "Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas", señaló el fiscal Sturla Henriksbø, recordando que la pena máxima para estos crímenes alcanza los diez años de cárcel en la legislación escandinava.

Por su parte, el acusado, que ha admitido tener problemas con el alcohol y padecer trastornos psíquicos, solo ha reconocido delitos menores de violencia y amenazas, rechazando las acusaciones más graves. Cabe recordar que no es miembro oficial de la Casa del Rey ni ostenta título alguno.