Mette-Marit y el escándalo Epstein: pierde su primer patrocinio y una encuesta pone en duda su papel de futura reina

La Familia Real de Noruega está viviendo una crisis de imagen sin precedentes. Acaba de arrancar el juicio a Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, acusado de delitos de agresión sexual, conducta vejatoria, amenazas y daños, a lo que se suma el escándalo por la relación cercana que la mujer del príncipe heredero Haakon habría mantenido con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Nuevos documentos desvelan que entre ambos se produjeron varios encuentros en Nueva York, Miami y Oslo, y que la relación se prolongó durante más tiempo del que se conocía hasta ahora. Según estos papeles, el vínculo entre Mette-Marit de Noruega y Jeffrey Epstein comenzó en enero de 2011. Durante el Foro de Davos de ese año, un asistente llamado Boris Nikolic —consultor científico de la Fundación Bill y Melinda Gates— coincidió con Mette-Marit y posteriormente escribió a Epstein para avisarle de que "una amiga" le visitaría en marzo. En el mensaje añadía: "No es la típica royal, es retorcida", acompañado de una búsqueda en Google sobre ella.

Epstein y Mette-Marit intercambiaron correos electrónicos con un tono siempre cercano y amistoso, en ocasiones de coqueteo. Ella le escribió frases como: "Siempre me haces sonreír porque me haces cosquillas en el cerebro". En otro mensaje, él le preguntó "¿Vienes?" y ella respondió: "Esta noche no hay excusas". Incluso Epstein llegó a bromear: "Estoy cazando esposas. París es interesante, pero prefiero a las escandinavas", a lo que ella contestó: "París es bueno para el adulterio. Las esposas escandinavas son mejor material".

Así las cosas, la revista noruega VG desvela que la Fundación Sexo y Sociedad, dedicada a los derechos sexuales y reproductivos, anunció que ya no está interesada en que Mette-Marit sea la patrocinadora de su Premio Shameless anual. Esta decisión, tomada durante una reunión de crisis, se hizo pública a través de un comunicado: "Para la fundación, lo más importante siempre ha sido tener en cuenta a nuestros pacientes, a todas las víctimas de abuso y a todos aquellos comprometidos con la prevención de la violencia sexual, incluyendo a varios ganadores del Premio Shameless. Es en su memoria que hoy queremos finalizar nuestra colaboración con Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit".

Aunque la Fundación Sexo y Sociedad reconoce que no lo sabe todo sobre la relación entre la princesa y Epstein, considera que "lo que se ha revelado es incompatible con los valores defendidos por el Premio Shameless". Actualmente, Mette-Marit patrocina 22 organizaciones en Noruega, aunque las demás todavía no se han pronunciado.

Una encuesta llamativa

En un reciente sondeo realizado por Norstat para los medios noruegos Dagbladet y NRK, el 66% de los encuestados respondió que apoya la Monarquía como forma de gobierno a pesar de los escándalos. Se trata de una ligera disminución respecto a la encuesta anterior, que se realizó en agosto del año pasado y donde el 73% respaldaba a la Familia Real.

Sin embargo, el apoyo a la futura reina está significativamente debilitado. Más de nueve de cada diez personas entrevistadas han oído hablar de las noticias sobre el contacto con el empresario y de los entrevistados, el 76% afirma que su confianza en la princesa heredera Mette-Marit se ha visto debilitada como consecuencia de ello. Casi la mitad de los encuestados (el 44 %) opina que Mette-Marit no es apta para asumir el cargo de reina, el 22% cree que sí lo es y el 35% restante tiene dudas.

"La monarquía es fuerte pero la casa real tiene mucho trabajo por hacer para restaurar la confianza en la Casa Real y en Mette-Marit", escribió Lars Helle, editor político del citado medio Dagbladet. "Deben asegurarse de que no haya más medias verdades circulando y que luego salgan a la luz. Deben garantizar una transparencia total sobre la relación entre la Familia Real y Epstein. En Noruega, la norma es que quien se case con el monarca se convierte en reina. El rey decide esto, no la población; así lo establece la constitución", añadió.