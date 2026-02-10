Sofía de Suecia explica por primera vez cómo fue su relación con Jeffrey Epstein

Después de permanecer varios meses apartada de la vida pública debido a su permiso por maternidad, la princesa Sofía de Suecia ha vuelto a retomar su agenda institucional con dos actos oficiales. En esta ocasión, la mujer del príncipe Carlos Felipe ha aprovechado su llegada a la cumbre juvenil 'Ctrl+Rights' celebrada en Estocolmo, para romper su silencio y hablar ante los medios de comunicación sobre su relación con Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores y que falleció en 2019.

Según ha explicado, su relación con Epstein se limitó a encuentros puntuales en contextos sociales. "Coincidimos en un restaurante y en una proyección de cine, siempre rodeados de más gente. Afortunadamente, no hubo nada más", ha señalado. Asimismo, ha incidido en que, tras conocer en profundidad los crímenes por los que ha sido investigado el pedófilo, se siente aliviada por no haber tenido ningún vínculo más estrecho con él cuando tenía 20 años. "Mi solidaridad está con todas las víctimas. Confío en que se haga justicia", ha declarado.

Sofía y Carlos Felipe de Suecia

Fue el pasado mes de diciembre cuando se publicó que la princesa Sofía se había reunido en varias ocasiones con Epstein. Una información que fue confirmada por la Casa Real sueca si bien no ofrecieron detalles sobre el contexto o la naturaleza de dichos encuentros. "Queremos aclarar que esto ocurrió en contextos sociales, como en un restaurante y en el estreno de una película", explicaron, asegurando que no habían vuelto a tener contacto.

El correo en cuestión reza así: "Ella es Sofía, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de irme, y pensé que te gustaría conocerla. ¿Quizás podamos visitarla antes de que te vayas de vacaciones de Navidad?", reza la carta que le escribió Barbro Ehnbom, una economista sueca-estadounidense conocida por promover redes de mujeres en el ámbito empresarial y que mantenía una gran amistad con Epstein así como con Sofía, tanto que incluso estuvo invitada en la boda de Sofía con el príncipe Carlos Felipe en 2015.

Poco después, salió a la luz un email donde Ehnbom mandaba otro email a Epstein en febrero de 2010, adjuntando una fotografía de Sofía tomando el sol en bikini, con el siguiente mensaje: "Aquí hay una foto de nuestra Sofía, ¿la recuerdas? Pronto será la princesa Sofía, toda la prensa de Suecia la está buscando mientras ella está en África". Sin embargo, según el diario Expressen existe otro archivo donde aparece el nombre de Sofía en la lista de invitados, como acompañante del propio Jeffrey Epstein, para asistir a una proyección privada en Broadway en diciembre de 2012. La Casa Real sueca ha contestado al medio a través de un correo electrónico: "La princesa estaba en Suecia en la fecha pertinente y no tiene conocimiento de cómo su nombre terminó en el documento".