La llamada de atención de Felipe VI a la reina Letizia en los Premios Nacionales del Deporte

Don Felipe y Doña Letizia han entregado en el Palacio de El Pardo los Premios Nacionales del Deporte 2023 y 2024, que distinguen a los deportistas, asociaciones, entidades públicas o privadas, federaciones, clubes, y a aquellas personas que hayan destacado por el impulso o promoción del deporte en España.

Unos premios que cuentan con 14 categorías: el Premio Rey Felipe al mejor deportista español del año; el Premio Reina Letizia a la mejor deportista española del año; el Premio Princesa Leonor reconoce al mejor deportista masculino o femenino menor de 18 años; el Premio Infanta Sofía premia a la actividad deportiva entre personas con discapacidad; el Premio Rey Juan Carlos al deportista revelación, masculino o femenino; y el Premio Reina Sofía, al juego limpio y la erradicación de la violencia. Entre los galardonados estaban Rodrigo Hernández 'Rodri', Aitana Bonmatí, María Pérez, Lamine Yamal, Paula Leitón o Ricky Rubio entre otros.

Una jornada que ha tenido dos momentos interesantes. El primero, cuando el Rey ha llamado la atención a la reina Letizia ya que, tras hacer su entrada en el salón del Pardo y dirigirse a sus asientos, se ha quedado de pie junto al resto de asistentes en vez de ocupar su asiento. Don Felipe, como siempre muy pendiente de todo, ha cogido cariñosamente de la cintura a su esposa y, de un modo apenas imperceptible, le ha indicado que se sentase. Y el segundo, el encuentro de los Reyes con Lola Fernández Ochoa, hermana de los esquiadores Blanca y Paco Fernández Ochoa, ambos fallecidos, ya que ha sido la encargada de recoger el Premio Rey Juan Carlos concedido a Álvaro Romero, que se encuentra compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Para celebrar los méritos de los galardonados y que la atención se centrara en ellos en lugar de en su elección estilística, la Reina no ha querido llamar la atención y ha vuelto a apostar por el color rojo como estrella de su look, como suele hacer en este tipo de ocasiones. Ha elegido un vestido rojo burdeos de Carolina Herrera, de cuello redondo, largo midi y manga larga, con botones negros en la zona de los hombros, ligero vuelo y dos pliegues laterales en la zona de la falda. Se trata de un vestido que estrenó hace 4 años con motivo de un viaje a Reino Unido en 2022 para inaugurar una exposición sobre Zurbarán donde coincidió con el rey Carlos III, y donde pone de manifiesto su apuesta por reciclar prendas. Como complementos, ha elegido unos zapatos de tacón sensato con hebilla negra de Magrit, pendientes pequeños de brillantes y su anillo de Coreterno en el dedo índice.