Los Reyes han regresado este martes al Congreso de los Diputados para la celebración de la Constitución de 1978 como la más longeva de nuestra historia. Minutos antes de las 12:30 de la mañana, Don Felipe y Doña Letizia accedían hasta el Salón de los Pasos Perdidos, donde han saludado a los miembros del Gobierno, de las mesas de ambas cámaras, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. No han estado presentes ni los diputados ni portavoces de ERC Gabriel Rufián, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero; Miriam Nogueras, de Junts; y Mercedes Aizpurua, de Bildu. También han estado presentes algunos de los diputados y senadores de las primeras Cortes constituyentes como Rodolfo Martín Villa, Óscar Alzaga, Juan Barranco, José Miguel Ortí Bordás, Virgilio Zapatero o Ramón Tamames, entre otros.

Un acto al que han estado invitados los expresidentes del Gobierno, aunque únicamente han asistido Felipe González y José María Aznar. Mariano Rajoy no ha acudido por motivos profesionales, y José Luis Rodríguez Zapatero tampoco, al encontrarse en Venezuela.

Miguel Herrero, Felipe González y Miquel Roca

Curiosamente, el expresidente González ha estado sentado en el centro del hemiciclo, en medio de los dos ponentes vivos de la Constitución, Miquel Roca Junyent y Miguel Herrero de Miñón. Los tres, el pasado 21 de noviembre, recibieron la Insigne Orden del Toisón de Oro en el Palacio Real, junto con la Reina Sofía de manos de Felipe VI. Por su parte, el expresidente Aznar no ha ocupado el mismo lugar que González, y ha estado en la tribuna de autoridades junto a Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato. Tanto González como Aznar no se han sentado juntos, algo que podría parecer un agravio comparativo entre expresidentes, ya que han querido darle a González, protagonismo como el presidente que "consolidó" la Constitución. Asimismo, Aznar no confirmó su asistencia hasta esta misma mañana y por eso el Rey no le pudo citar en su discurso, ya que desde el Congreso no lo comunicaron a Casa Real.

González también ha protagonizado otro de los momentos del día, y ha sido el frío, tenso y rápido saludo entre Pedro Sánchez y el expresidente después de afirmar que en las próximas elecciones generales votaría "en blanco" si Sánchez volvía a ser el candidato del PSOE.

El Rey, en el acto institucional ‘Nuestra Constitución más longeva’ 🗨️ El mayor homenaje a la Constitución tiene lugar todos los días: está en el esfuerzo, la entrega y el compromiso de los millones de ciudadanos anónimos de nuestro país con su futuro colectivo, con España. pic.twitter.com/ctIA6V4QkX — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) February 17, 2026

Ha sido especialmente llamativa la reaparición de Vox en un acto presidido por Felipe VI, aunque no la de su líder, Santiago Abascal. También curiosa ha sido la asistencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el único presidente autonómico que ha acudido al acto.

Han asistido todos los diputados y senadores del Partido Popular con su líder al frente. Los escaños de los ausentes partidos independentistas lo han ocupado diputados de Podemos, quienes han lucido una camiseta exigiendo el cumplimiento íntegro de la Constitución, especialmente en materia de vivienda con el mensaje "Y cumplirla, 'pa' cuando".

Tras el acto en el hemiciclo, los Reyes han inaugurado en el Congreso la exposición «Constitución Española. Nuestra Constitución más longeva», un recorrido visual por la historia y vigencia del texto de 1978. Durante todo el acto, hemos visto a la reina Letizia con el semblante muy serio, algo que se ha vuelto habitual en sus últimos actos en el Congreso.

Para esta ocasión, la Reina ha recuperado de su armario un traje en color azul marino confeccionado en tweed, con chaqueta de manga francesa con cuello camisero y bajo peplum, combinada con falda midi recta a juego. Un conjunto del que se desconoce su autoría y que estrenó en febrero de 2025 con motivo del almuerzo ofrecido en honor al presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, en el Palacio Real de Madrid. Lo ha combinado con unos pendientes de oro blanco, diamantes y aguamarinas de Aldao y que fue un regalo del Rey cuando nació la princesa Leonor, bolso azul marino de Magrit, y salones de tacón sensato de la misma marca.