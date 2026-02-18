Doña Letizia estrena un traje sin solapas de Oteyza para poner en valor la lana española

Segundo compromiso de la semana para Doña Letizia, quien tras celebrar el aniversario de la Carta Magna en el Congreso, ha acudido a un acto para apoyar la "Alianza por la Lana". Se trata de un proyecto, enmarcado en el Design Festival, que busca poner en valor la lana española como recurso clave para nuestra economía y sostenibilidad, además de reposicionar el merino español de excelencia dentro de la industria del lujo mediante una estrategia que combina investigación, innovación, diseño, producción y difusión bajo criterios éticos y sostenibles.

Como a la reina Letizia le gusta transmitir un mensaje con la moda, ha estrenado un traje minimalista en color azul marino hecho a medida, sin solapas ni cuello de Oteyza. Tanto Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda, diseñadores de la marca, llevan más de una década trabajando en la recuperación del denominado 'Merino Histórico Español R8'.

Para completar el look, ha rescatado una delicada blusa de seda blanca con lazada XXL de máxima tendencia y que también es conocida como "blusa pussy bow" de Carolina Herrera, demostrando una vez más su elegancia atemporal.

Como complementos, ha optado por unos mocasines de tacón de Massimo Dutti, apostando por la comodidad sin renunciar al estilo, y unos pendientes de la marca valenciana Sure Jewels que estrenó en noviembre de 2024, con motivo de la entrega de las Medallas al Mérito a las Bellas Artes.