Así cayó Andrés de Inglaterra: de hijo favorito de Isabel II a ser detenido por la policía británica

El príncipe Andrés, tercer hijo de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, fue siempre el hijo favorito de su madre. Héroe de la guerra por su participación como piloto de helicópteros en la guerra de las Malvinas y miembro destacado de la Familia Real británica durante mucho tiempo, su reputación se vio afectada por los escándalos a lo largo de los años.

El primer gran escándalo fue su vinculación con un espía chino que operaba en Gran Bretaña y que tuvo que ser expulsado del país por suponer "una amenaza para la seguridad nacional". En el teléfono móvil del espía se encontró información sustanciosa y fotografías de su relación con el príncipe, que le había permitido acceder a eventos en el palacio de Buckingham, en el castillo de Windsor o en el palacio de Saint James, así como a la celebración del 60º cumpleaños del duque de York.

Aunque el escándalo más grave llegaría cuando fue implicado en el caso de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de tráfico y abuso sexual de menores. Tres años después del fallecimiento de Epstein en prisión, el escándalo se reavivó cuando una joven llamada Virginia Giuffre publicó una fotografía en la que aparecía con el príncipe Andrés abrazándola junto a la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, posteriormente condenada por cinco cargos, entre ellos el de tráfico sexual de menores.

El expríncipe Andres con Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell

Esa fotografía marcó el inicio de la caída del príncipe y se agravó con la entrevista concedida a Emily Maitlis en la BBC, donde el príncipe, con actitud arrogante intentó explicar que había cortado su relación con Jeffrey Epstein en 2010, cuando este se declaró culpable. Hace poco se ha descubierto que Andrés mintió en su entrevista, ya que en 2011 escribió a Epstein: "¡Estoy igual de preocupado por ti! ¡No te preocupes por mí! Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo. Si no, mantente en contacto y pronto volveremos a jugar". Finalmente, y poco después de la entrevista, el príncipe Andrés se retiró de sus funciones.

Por su parte, Virginia Giuffre, la joven que aparecía en la fotografía, acusó al príncipe Andrés de ser obligada a mantener relaciones con él cuando ella era menor de edad. El príncipe Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial por el que pagó a Giuffre una cifra millonaria, que nunca trascendió, y que se sufragó gracias a los fondos privados de la reina Isabel II, para así evitar un juicio que podría haber destruido la imagen de la monarquía cuando estaba a punto de celebrarse el Jubileo de Platino de la soberana.

A raíz de los correos desclasificados sobre el caso Epstein en el que se muestra la cercanía que tenían tanto Andrés como su exmujer, Sarah Ferguson, con el pedófilo, el príncipe Andrés emitió el 17 de octubre un comunicado por el que decidía dar otro paso atrás, tras abandonar sus funciones reales hace cinco años, por el que no usaría ni su título ni los honores que le habían sido conferidos, y negando las acusaciones en su contra.

Días después, se filtraron en 'The Guardian' varios capítulos del libro de memorias de Virginia Giuffre y que llevan por título"Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" y que salió a la venta el 21 de octubre. Giuffre narra su historia y denuncia que el príncipe "creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento". Asimismo narra que hubo hasta tres encuentros sexuales con el príncipe, en Londres, Nueva York y en las Islas Vírgenes. Después de su primer encuentro sexual, Maxwell le dijo: "Lo hiciste bien. El príncipe se divirtió". "Epstein me dio 15.000 dólares por atender al hombre al que los tabloides llamaban 'Randy Andy'.

Carlos III decidió actuar y anunció, vía comunicado del Palacio de Buckingham, por la que su hermano pasaba a ser Andrés Mountbatten-Windsor y dejaba de tener derecho a ostentar y disfrutar del tratamiento, título o atributo de 'Alteza Real' y de la dignidad titular de Príncipe". También se confirmó su exclusión del Registro de la Nobleza como duque de York, y que debía abandonar la mansión de Royal Lodge.

El cortafuegos contra Andrés no funcionó porque días después la Policía Metropolitana confirmó que "examina activamente" nuevas acusaciones, según las cuales Andrés habría ordenado a su escolta oficial, pagado con dinero público, investigar a Virginia Giuffre facilitando su fecha de nacimiento y número de la Seguridad Social con el fin de "encontrar información que la desacreditara". Unos datos que habría compartido con Epstein y que es un delito tanto en EEUU como en Reino Unido y que pueden acarrear hasta 15 años de cárcel.

La nueva remesa correos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solo han vuelto a poner de relieve la amistad del expríncipe y el financiero, sino también una serie de actuaciones por las que Andrés, durante el tiempo en que ocupó el cargo de enviado especial para el Comercio Internacional, habría pasado a Epstein información económica confidencial del Gobierno, más concretamente sobre la relación del Reino Unido con Hong Kong o Singapur.