Los señalados en los archivos de Jeffrey Epstein

Noam Chomsky

El famoso intelectual y lingüista aparece mencionado como alguien que mantuvo "contacto regular" y amistad con Epstein por temas académicos. Se desarrolló principalmente entre 2011 y 2019, años después de que Epstein fuera condenado por delitos sexuales. Según los archivos desclasificados y los registros de agenda, ambos mantuvieron una relación de intercambio intelectual y financiero que incluyó múltiples cenas en la mansión de Epstein en Nueva York, vuelos en su avión privado y reuniones con otras personalidades como Woody Allen y Ehud Barak. El vínculo llegó al plano económico en 2018, cuando Epstein facilitó una transferencia de 270.000 dólares hacia las cuentas de Chomsky; aunque el lingüista aclaró que se trataba de fondos propios derivados de una herencia que Epstein simplemente ayudó a movilizar por razones logísticas. En los archivos más recientes de 2026, los correos revelan que Chomsky no solo veía a Epstein como un "benefactor de la ciencia", sino como un confidente al que llegó a pedir consejo sobre disputas familiares y con quien compartía críticas hacia la prensa y el movimiento #MeToo, calificando la atención sobre los casos de abuso como una forma de "histeria".