Tú al calabozo y nosotros a la semana de la moda: Carlos III y Camilla se citan con Stella McCartney y Anna Wintour

Tras la detención en Sandringham a primera hora de la mañana de Andrés Mountbatten-Windsor acusado de "mala conducta en el desempeño de un cargo público", los reyes Carlos III y Camilla decidieron no suspender sus compromisos institucionales y continuaron con su agenda oficial que incluía varias citas para apoyar la industria de la moda, como la inauguración de la Semana de la Moda de Londres.
La reina Camilla visitó el Sinfonia Smith Square Hall, en Westminster, y después recibió en Clarence House a Anna Wintour "para hablar sobre la moda británica y el trabajo de 'The Queen's Reading Room', una organización benéfica dedicada a promover y celebrar los beneficios de la lectura". La relación entre Camilla y Wintour no es nueva ya que en 2002, la por entonces editora de moda más poderosa del mundo escribió sobre la duquesa de Cornualles: "No podía apartar los ojos de ella. Estaba maravillosa, y pensé: 'Qué diferencia supone estar enamorada en el aspecto de una mujer".
Y mientras esto sucedía en Clarence House, Carlos III inauguraba la Semana de la Moda, acudiendo al desfile de la diseñadora británico-nigeriana Tolu Coker, ocupando un puesto principal en la primera fila junto a la diseñadora Stella McCartney y Laura Weir, directora del British Fashion Council. Una imagen que recordó a la primera vez que la reina Isabel II acudió a una Semana de la Moda, concretamente a la de 2018.
Mientras el rey Carlos disfrutaba del desfile, a las puertas del recinto, fue increpado por algunas personas congregadas entre el público. No respondió a las preguntas de los medios sobre la detención de su hermano, y se limitó a sonreír levemente y no pronunciarse. Una aparición que tenía lugar después de que el Palacio de Buckingham lanzase un comunicado en el que Carlos III expresaba su "profunda preocupación" por la situación de Andrés Mountbatten-Windsor. Subrayó que el caso seguirá "el proceso completo, justo y adecuado" bajo las autoridades competentes y garantizó el "pleno y sincero apoyo y cooperación" de la familia. El monarca insistió en que la ley debe seguir su curso y que, mientras dure la investigación, no haría más comentarios sobre el asunto.