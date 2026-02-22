Guillermo y Kate aparecen por sorpresa en los BAFTA en la semana más difícil para los Windsor

En el Royal Albert Hall de Londres se ha celebrado la 79.ª edición de los premios BAFTA 2026, que premian lo mejor del cine y TV, y que están considerados como unos de los galardones más reconocidos a nivel mundial.

Una cita que reúne cada año a numerosas estrellas en la alfombra roja, aunque los grandes protagonistas de la noche han sido los príncipes Guillermo y Kate que han acaparado todas las miradas, ya que no estaba confirmada su asistencia ni tampoco constaba en su agenda oficial.

En su semana más difícil por la detención y puesta en libertad del expríncipe Andrés, la presencia de los príncipes es mucho más que un apoyo institucional, ya que la Familia Real ha continuado con sus compromisos oficiales.

Una presencia que era esperada, sobre todo la de Kate, quien, debido a su enfermedad, no había acudido ni a la edición de 2024 ni a la de 2025, y porque el príncipe Guillermo es presidente de honor de la Academia Británica de Cine y Televisión desde 2010.

Para esta edición de 2026, Kate ha reaparecido recuperando un vaporoso y romántico vestido de gasa, en tonos rosas degradados, con escote barco, falda plisada con movimiento y cinturón de terciopelo de Gucci, que estrenó durante una cena de gala organizada por la ONG 100 Women in Finance y que tuvo lugar en el Museo Victoria&Albert de Londres en 2019. Un vestido que combinaba a la perfección con el look elegido por el príncipe Guillermo, que ha lucido una chaqueta tipo esmoquin de terciopelo en color berenjena y solapas en negro, y pajarita en el mismo color.

Como complementos, ha lucido un bolso de mano de terciopelo granate de Prada, y salones en color nude con ligeros destellos de lamé de Oscar de la Renta. Con su habitual melena suelta y peinada con ondas sueltas, ha optado por unos pendientes de diamantes Greville 'chandelier' y un brazalete de diamantes que perteneció a la reina María de Teck.