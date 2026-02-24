La reina Sofía, acompañada de sus hijas, acuden al homenaje a Irene de Grecia
Siguiendo la tradición ortodoxa griega, ha tenido lugar un servicio religioso a los 40 días del fallecimiento de la princesa Irene de Grecia
La Reina Sofía y la infanta Cristina con el Metropolita Bessarión
La infanta Elena y Victoria Federica, a su llegada a la catedral ortodoxa de Madrid.
La Infanta Cristina a su llegada a la catedrla ortodoxa de Madrid
Victoria Federica tras saludar al Metropolitano Bessarión Komzias, que está al frente de la Catedral Ortodoxa Griega de los Santos Andrés, Demetrio y Nicolás en Madrid
Alexia de Grecia ha acudido acompañada de su marido Carlos Morales
Carlos y Ana María Morales, hijos de Alexia de Grecia
Beltrán Gómez-Acebo, hijo de la infanta Pilar, acompañado de su mujer Andrea Pascual
La princesa Ana de Francia acompañada de su hija Cristina de Borbón-Dos Sicilias
El empresario Antonio Fournier y su hija Irini Fournier Vardinoyannis, ahijada de la difunta princesa Irene de Grecia.
Carmen Fernández de Araoz Marañón, más conocida como 'Piru Urquijo', abuela paterna de Teresa urquijo, mujer del Alcalde de Madrid.
Beatriz Moreno de Borbón-Dos Sicilias, madre de Teresa Urquijo, a su llegada a la catedral ortodoxa
El actor Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, grandes amigos de las infantas Elena y Cristina
El que fuera jefe de la Casa de S.M. el Rey, Rafael Spottorno Díaz-Caro