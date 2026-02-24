Menú
La reina Sofía, acompañada de sus hijas, acuden al homenaje a Irene de Grecia

Siguiendo la tradición ortodoxa griega, ha tenido lugar un servicio religioso a los 40 días del fallecimiento de la princesa Irene de Grecia

1 / 13

La Reina Sofía y la infanta Cristina con el Metropolita Bessarión

2 / 13

La infanta Elena y Victoria Federica, a su llegada a la catedral ortodoxa de Madrid.

3 / 13

La Infanta Cristina a su llegada a la catedrla ortodoxa de Madrid

4 / 13

Victoria Federica tras saludar al Metropolitano Bessarión Komzias, que está al frente de la Catedral Ortodoxa Griega de los Santos Andrés, Demetrio y Nicolás en Madrid

5 / 13

Alexia de Grecia ha acudido acompañada de su marido Carlos Morales

6 / 13

Carlos y Ana María Morales, hijos de Alexia de Grecia

7 / 13

Beltrán Gómez-Acebo, hijo de la infanta Pilar, acompañado de su mujer Andrea Pascual

8 / 13

La princesa Ana de Francia acompañada de su hija Cristina de Borbón-Dos Sicilias

9 / 13

El empresario Antonio Fournier y su hija Irini Fournier Vardinoyannis, ahijada de la difunta princesa Irene de Grecia.

10 / 13

Carmen Fernández de Araoz Marañón, más conocida como 'Piru Urquijo', abuela paterna de Teresa urquijo, mujer del Alcalde de Madrid.

11 / 13

Beatriz Moreno de Borbón-Dos Sicilias, madre de Teresa Urquijo, a su llegada a la catedral ortodoxa

12 / 13

El actor Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, grandes amigos de las infantas Elena y Cristina

13 / 13

El que fuera jefe de la Casa de S.M. el Rey, Rafael Spottorno Díaz-Caro

