Misa 'parastas' por Irene de Grecia: la reina Sofía, sus hijas y allegados se reúnen en la catedral ortodoxa

En la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid, se han reunido familiares y amigos cercanos a la princesa Irene de Grecia, que falleció a los 83 años el pasado 15 de enero en el Palacio de la Zarzuela.

Se trata de la misa o servicio conmemorativo ortodoxo de los 40 días conocido como 'parastas' que sirven para dar por terminados los 40 días de luto, y donde se reza por el descanso eterno del difunto y la transición de su alma. Los ortodoxos creen que el alma vaga la tierra 40 días antes de entrar en el descanso eterno, buscando la intercesión de Dios para alcanzar el Reino de los Cielos. Asimismo, tras este servicio religioso en Madrid, se baraja la posibilidad de que se realice un acto íntimo y privado en Tatoi, ante su tumba, como marca la tradición.

Todos los invitados han vestido de luto riguroso. La reina Sofía, ha llegado acompañada por su hija la infanta Cristina y la princesa Alexia de Grecia y su marido, Carlos Morales y sus hijos, Carlos, Ana María y Arrieta. De las últimas en llegar han sido la infanta Elena y su hija, Victoria Federica de Marichalar.

No han querido faltar esta cita María Zurita, acompañando a su padre, Carlos Zurita, duque de Soria; Beltrán Gómez-Acebo y su mujer, Andrea Pascual; la princesa Ana de Francia, acompañada de su hija mayor con su hija, Cristina de Borbón-Dos Sicilias y el marido de esta, Pedro López- Quesada; Paloma O' Shea, gran amiga de Doña Sofía; Piru Urquijo, abuela de Teresa Urquijo y también gran amiga de la reina Sofía; el rey Simeón de Bulgaria; el empresario Antonio Fournier y su hija Irini Fournier Vardinoyannis, ahijada de la difunta princesa Irene; el actor Antonio Resines acompañado por su esposa, Ana Pérez-Lorente; los ex Jefes de la Casa Real española Jaime Alfonsín, Alberto Aza y Rafael Spottorno, o José Manuel Zuleta, ex jefe de la secretaría de la reina Letizia entre otros asistentes.

Don Felipe y Doña Letizia no han podido asistir ya que tenían actos institucionales programados fuera de Madrid.