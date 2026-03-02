El rey Juan Carlos es evacuado a un hotel de Abu Dabi por el conflicto bélico en Oriente Medio

La escalada de tensión bélica en Oriente Próximo ha condicionado la estancia del Rey Juan Carlos I en los Emiratos Árabes Unidos. Según ha informado en exclusiva la revista ¡Hola!, el rey emérito, de 88 años, ha abandonado su residencia habitual en Abu Dabi para trasladarse de forma temporal a un hotel.

Fuentes cercanas a Don Juan Carlos justifican este movimiento basándose en la "inestabilidad y peligrosidad" actual de la región. El entorno del emérito subraya que, ante un conflicto cuya duración es incierta, el hotel ofrece una menor sensación de aislamiento y mayores garantías de seguridad. No obstante, la coyuntura geopolítica no sería el único motivo; informaciones publicadas previamente por El Debate señalan que su vivienda habitual se encuentra actualmente en proceso de reforma, lo que habría precipitado el cambio de domicilio.

Este desplazamiento coincide con la proximidad de las regatas de Sangenjo, previstas para el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Aunque el deseo del rey Juan Carlos es participar en el evento deportivo, su asistencia permanece supeditada a la evolución del conflicto y a la reapertura del espacio aéreo en la zona, factores que actualmente impiden confirmar su plan de vuelo hacia Galicia.

La situación de conflicto se produce en un momento de intenso debate social y político en España sobre el regreso definitivo del rey Juan Carlos a España. Tras la reciente desclasificación de documentos relativos al 23-F, diversas voces han solicitado que se facilite su residencia permanente en territorio nacional.

Por el momento, la voluntad del emérito es residir en el Palacio de la Zarzuela, rechazando la opción de alojarse de forma estable en hoteles o viviendas de allegados, mientras que desde Zarzuela se ha reiterado que el Rey puede regresar a España por voluntad propia. No obstante, la institución matiza que, en aras de preservar la reputación de la Corona, sería indispensable que recuperase previamente su residencia fiscal en España para evitar especulaciones.

Por el momento, y a la espera de una resolución en el conflicto internacional, Don Juan Carlos permanecerá en Abu Dabi, donde reside desde el verano de 2020, permaneciendo en un hotel porque según su entorno "está mejor ahí (en el hotel) en estos momentos porque está menos aislado".