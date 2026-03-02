El sorprendente vídeo de Kate Middleton hablando en galés por primera vez para conmemorar el día de San David

El Día de San David (también conocido como el obispo David de Menevia, patrón de Gales), ha destacado por una imagen llena de simbolismo. Kate Middleton realizó su primera intervención en galés durante un mensaje institucional en formato de vídeo junto al príncipe Guillermo. Este idioma corresponde al principado del que Guillermo es heredero al trono.

Para la ocasión, la princesa de Gales optó por utilizar un vestido midi de inspiración vintage, confeccionado en crepé de seda y pata de gallo en rojo y negro, cuello estructurado, mangas abullonadas y falda plisada con cintura caída de la colección SS20 de Alessandra Rich, y que estrenó en mayo de 2021 durante su visita a la exposición Alice in Wonderland en el Victoria and Albert Museum de Londres. Como complementos, ha lucido un collar y los pendientes Trinity de Cartier.

Tanto en la solapa del príncipe Guillermo como de la princesa Kate, lucían el narciso amarillo, que es la flor nacional de Gales y uno de los emblemas más reconocibles del país, en un gesto cargado de significado y simbolismo.

Dydd Gŵyl Dewi Hapus! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼 pic.twitter.com/Dmf1VXeHpJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 1, 2026

El príncipe Guillermo ha comenzado el mensaje felicitando a todos los ciudadanos de Gales por el Día de San David, destacando "la belleza del país, su rica historia y su gente maravillosa". Por su parte, la princesa Kate ha afirmado que "Gales está muy cerca de sus corazones" y que esperan con ilusión cada visita. Asimismo, ha terminado su intervención deseando una jornada de celebración en familia y con amigos.

Una pronunciación en galés, que ha sido muy comentada en redes sociales donde muchos han señalado que "suena galesa", agradeciendo así su esfuerzo.