Jornada histórica en Dueñas: el rey Felipe y los Alba juntos en el gran homenaje a la duquesa Cayetana
A punto de cumplirse el centenario nacimiento de la aristócrata, Felipe VI ha inaugurado la exposición "Cayetana. Grande de España" en el Palacio de las Dueñas de Sevilla, en una exposición que se podrá ver hasta el 31 de agosto.
El duque de Alba con su hermana Eugenia, duquesa de Montoro. Organizada por la Fundación Casa de Alba, la exposición reúne casi 200 piezas que incluyen obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal.
Eugenia Martínez de Irujo con Cristina Carrillo de Albornoz, comisaria de la exposición. La muestra se puede ver desde el 5 de marzo hasta el 31 de agosto de 2026 en el que fuera el lugar favorito de la duquesa y donde falleció el 20 de noviembre de 2014.
La presencia de Felipe VI es una muestra de los vínculos que existen entre la Familia Real española y la Casa de Alba, desde hace siglos. El ducado de Alba de Tormes es uno de los títulos nobiliarios más antiguos y prestigiosos de España, creado en 1472 por el rey Enrique IV de Castilla. Además, Cayetana de Alba tuvo como padrinos a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, bisabuelos del Rey.
Alfonso Díez, tercer marido de la duquesa de Alba, conversando con Amina y Luis Martínez de Irujo, hijos de Cayetano, mientras Tana Rivera conversa con su primo Fernando Fitz-James, duque de Huéscar y su mujer, Sofía Palazuelo.
En la muestra se exhibe el vestido de novia que usó Cayetana en su boda con Luis Martínez de Irujo el 12 de octubre de 1947, y que habitualmente se muestra en el Museo del Traje.
Felipe VI atiende a las explicaciones de Eugenia Martínez de Irujo
Felipe VI ante el cuadro de la duquesa Cayetana a caballo pintado por Ignacio Zuloaga
Felipe VI sonrie ante una foto del rey Juan Carlos y la reina Sofía mientras son cumplimentados por la duquesa de Alba
El rey junto al retrato ecuestre de la duquesa pintado por Zuloaga, y que forma parte de esta muestra.
Amina Martínez de irujo y Sofía Palazuelo, con un elegante diseño de pliegue "Fortuny" en gris metalizado.
Luis Martínez de Irujo y su prima Tana Rivera, que lució un diseño de Inés Domecq.
Cayetano Martínez de Irujo hablando con Narcís Rebollo, marido de su hermana Eugenia