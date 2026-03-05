Gesto histórico del Rey con los grandes duques de Luxemburgo en su primera visita a España

Don Felipe y Doña Letizia han recibido a los grandes duques de Luxemburgo en el Palacio Real de Madrid, en el marco de su visita oficial de presentación a España.

Los grandes duques Guillermo y Stephanie han sido recibidos con honores que ha tenido lugar en la Plaza de la Armería, donde se encontraba formada la Agrupación de Honores de la Guardia Real, que está compuesta por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores -con las compañías Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra-, así como el Escuadrón de Escolta Real y la Batería Real, que ha realizado la salva de 21 cañonazos.

Una vez interpretados los himnos nacionales de Luxemburgo y España, Don Felipe y el gran duque Guillermo han pasado revista a la formación, para después dirigirse hacia el interior del palacio, al que han ascendido por la escalera de Embajadores flanqueados por alabarderos acompañados de la música de tamboril y pífano.

En la Cámara Oficial, se ha celebrado un encuentro bilateral de presentación de las delegaciones de ambos países. Una vez concluida, los Reyes y los grandes duques han saludado a los invitados que han asistido al almuerzo oficial servido en el comedor de gala del palacio, al que ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, representantes de los poderes del Estado, así como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander; María Dolores Dancausa, presidenta de Bankinter, o el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, entre otros.

Unos invitados que han disfrutado de un menú formado por corazón de alcachofas acompañado de verduritas, lubina asada, y mousse de chocolate y sorbete de cerezas servido por Francis Paniego, del restaurante Echaurren.

En el brindis, tanto Felipe VI como el gran duque Guillermo han pronunciado sendos discursos. El Rey ha manifestado su "enorme inquietud y preocupación por la situación crítica y especialmente peligrosa que atraviesa Oriente Próximo y la región del Golfo". Además, ha declarado que "necesitamos una Europa con mayor soberanía estratégica, que avance hacia una auténtica Europa de seguridad y defensa, aún más asentada en la solidaridad y la responsabilidad, aún más abierta y próspera, aún más capaz de afirmar con claridad su voz en el mundo y preservar los principios irrenunciables que conforman nuestra identidad común".

Por su parte, el gran duque Guillermo, ha pronunciado la primera parte de su discurso en inglés para hablar sobre las relaciones entre Luxemburgo y España, y lo ha cerrado con un brindis en español, idioma que conocen tanto él como sus cuatro hermanos, al ser su madre, la gran duquesa María Teresa, de origen cubano: "En este espíritu, levanto mi copa en honor de Sus Majestades el Rey y la Reina, de Su Alteza Real la princesa heredera, por el brillante futuro del pueblo español y por el fortalecimiento continuo de la amistad entre nuestros dos países" ha concluido.

Una visita de presentación marcada por la cercanía y la cordialidad, y que se produce después del acceso al trono del gran ducado de Luxemburgo el pasado 3 de octubre de 2025, y que sirve para estrechar relaciones entre ambos países y a nivel institucional. Además, el Rey ha concedido el Collar de la Orden de Isabel la Católica al gran duque Guillermo, una condecoración reservada a jefes de Estado, y a la gran duquesa Stephanie la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Se trata de un hecho histórico puesto que estas condecoraciones se conceden únicamente durante visitas de Estado, por lo que la concesión de estas distinciones en el marco de una visita de presentación, es mucho más que un gesto de cercanía y cariño por parte del Rey hacia los grandes duques.