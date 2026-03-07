Juan Carlos I cancela su viaje a Sangenjo y se queda en Abu Dabi con Froilán

Después de varios días de especulaciones en los que se comentaba la posibilidad de que Juan Carlos I hubiera salido de Emiratos, su biógrafa Laurence Debray ha publicado en su red social una imagen donde se ve que el rey emérito permanece en Abu Dabi, concretamente en el Hotel Four Seasons de la ciudad, porque está menos aislado y porque su residencia en la isla de Nurai se encuentra en obras.

En dicha fotografía Juan Carlos I aparece sentado con unos amigos ingleses residentes en Abu Dabi y su nieto, Felipe Juan Froilán, durante un almuerzo que ha tenido lugar hoy sábado.

Asimismo, Juan Carlos I ha cancelado el viaje que tenía previsto la semana próxima a Sangenjo para participar en el torneo de regatas que se celebrará en la ciudad pontevedresa el 14 y 15 de marzo. Aunque el tráfico aéreo se ha ido recuperando paulatinamente, sigue sin funcionar con normalidad. Según informa ¡Hola!, el rey emérito ha preferido no acudir a una de sus citas imprescindibles en solidaridad con las autoridades, y no por su estado de salud. De momento se encuentra "tranquilo y a salvo" y continúa con su rutina habitual.