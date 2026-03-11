El momento más emotivo de Doña Letizia con una niña afectada por una enfermedad rara en Zarzuela

La agenda oficial de la Casa del Rey ha llevado este miércoles a la reina Letizia a presidir varias audiencias, centradas fundamentalmente en el ámbito de la salud y el bienestar social. Durante la jornada, Doña Letizia ha recibido a diversas organizaciones médicas y de pacientes, mostrando un profundo compromiso con las causas sociosanitarias. En concreto, la Reina ha mantenido encuentros con una representación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, así como con los coordinadores del conocido como proyecto Cassandra, una iniciativa pionera orientada al cribado del cáncer de pulmón para garantizar la detección precoz de esta grave patología.

Sin embargo, el momento más emotivo de la mañana ha tenido lugar durante la audiencia concedida a la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España. Esta entidad, que celebra su vigesimoquinto aniversario, trabaja incansablemente para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por estas patologías y la de sus familias. Las leucodistrofias son enfermedades de origen genético y catalogadas como raras, que se caracterizan por dañar de forma progresiva la sustancia blanca del cerebro y el sistema nervioso central, provocando un severo deterioro en los pacientes que las padecen.

Entre los asistentes a esta recepción en la residencia real se encontraba una pequeña paciente afectada por esta dolencia, que acudió en brazos de su madre. Ha sido en ese preciso instante cuando se ha podido observar la faceta más cercana y afectuosa de la Reina. Nada más advertir la presencia de la menor, que observaba con gran atención todo lo que ocurría a su alrededor en la imponente sala de audiencias, no ha dudado en acercarse a ella, dejando de lado el estricto protocolo formal que rige habitualmente este tipo de actos institucionales.

Con una inmensa sonrisa, le ha cogido la mano y le ha acariciado el rostro con evidente ternura. Esta espontánea y emotiva actitud confirma la especial sensibilidad que suele demostrar en los compromisos públicos en los que coincide con niños, y muy especialmente con aquellos que sufren algún tipo de padecimiento severo. A lo largo de los años, su apoyo institucional a la investigación médica y a las asociaciones de familiares ha sido una constante en su agenda, participando activamente en foros y dando visibilidad a colectivos vulnerables.

Estos encuentros de trabajo no solo sirven para reconocer y agradecer la inestimable labor de los profesionales sanitarios y de los voluntarios, sino que suponen un altavoz mediático fundamental para todas estas organizaciones ciudadanas. Gracias a la decidida implicación de la Corona, iniciativas vitales como el proyecto Cassandra o la incansable lucha contra las leucodistrofias logran trascender al gran público, ayudando a fomentar de manera decisiva la tan necesaria inversión en ciencia y mejorando con ello la atención integral que reciben los enfermos y sus cuidadores en nuestro país.

En cuanto a su estilismo, a vuelto a apostar por el "look working girl" donde destacaba una blusa con gran lazada en color marfil y mangas ligeramente abullonadas que ha combinado con unos pantalones anchos con estampado de pequeño cuadro vichy, de Pomandère. Lo ha combinado con unos mocasines de tacón ancho de Pons Quintana y pendientes de aro dorados, de Singularu.