Adiós al Aifos: la Armada compra por un millón el velero campeón para el rey Felipe VI

El rey Felipe VI estrenará este verano en la bahía de Palma el nuevo barco que, hasta hace no mucho, era su rival más importante. El Ministerio de Defensa ha cerrado la compra del Vesper, un monocasco de altas prestaciones que el año pasado dejó al monarca en sexta posición de la que es su regata favorita, la Copa del Rey Mapfre de Vela que se celebra anualmente en Palma. Un millón de euros ha sido el coste de la operación.

La operación, adjudicada a través de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada a la empresa David Mas Yacht Equipment S.L., con sede en el puerto deportivo de El Masnou, en Barcelona, pone fin a un proceso de renovación que lleva años enquistado, según ha adelantado Diario de Mallorca. La Armada también lo usará para la formación de oficiales de la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra.

La compra de un campeón

El Vesper era propiedad del armador estadounidense David Team, que lo patroneó personalmente hasta la victoria en la bahía de Palma, donde su tripulación cerró la regata con una ventaja de 14 puntos sobre sus rivales. Ahora, acaba de incorporarse a la flota de la Armada. La embarcación, que ya acumulaba victorias en el circuito norteamericano, llegó a Europa en busca de nuevos retos que superó con creces.

El contraste con el Aifos -el anterior barco que capitaneaba el Rey- no podía ser más elocuente. El emblemático navío de la Armada cumplió 20 años en 2025, y la propia organización de la Copa del Rey lo reconocía como veterano en sus comunicaciones: "Fue el mejor equipo español de la categoría. Un buen resultado para el veterano TP52 de la Armada Española, que cumple 20 años en 2025". En la última edición de la Copa del Rey, el Aifos acabó en sexta posición de la categoría ORC 0, precisamente la misma que dominó el Vesper de David Team.

Altas prestaciones

Con todo, la compra llega después de dos intentos fallidos. En 2019, Defensa firmó un acuerdo con los astilleros finlandeses Swan para disponer de un velero durante dos años con opción de compra, pero la pandemia y los criterios de austeridad de la Casa del Rey cancelaron el proyecto. En 2023 se volvió a licitar, esta vez con un presupuesto de 1,8 millones de euros, pero una pregunta parlamentaria del portavoz del PNV, Aitor Esteban, fue suficiente para que el Gobierno frenara la inversión. A la tercera ha ido la vencida, aunque con el presupuesto rebajado al millón de euros.

Técnicamente, el Vesper es exactamente lo que el pliego de condiciones del Ministerio exigía, según indica Diario de Mallorca: un monocasco de 52 pies (15,43 metros de eslora) con casco, mástil y botavara de fibra de carbono, jarcia de altas prestaciones y un plan vélico de 445 metros cuadrados que incluye vela mayor, génovas, espinakers asimétricos y código cero. Diseñado para rendir al máximo tanto en navegaciones de barlovento como de sotavento -el pan de cada día en las regatas ORC-, es todo lo que el Aifos ya no puede ser.

El nuevo velero se incorporará a la Comisión Naval de Regatas, donde servirá principalmente para el adiestramiento avanzado de oficiales de marina, aunque también tendrá su cuota de protagonismo en competiciones de alto nivel, aunque la página web de la armada aún no ha actualizado esta nueva incorporación. Mientras tanto, el Aifos lleva los últimos meses en dique seco en la base naval de Portopí, en Palma, sin mástil y a la espera de su retiro.