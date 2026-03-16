Blerta Celibashi, nueva princesa de los albaneses tras su boda íntima con Leka II

El heredero de la antigua monarquía albanesa, Leka II Zogu, ha vuelto a casarse. El enlace con Blerta Celibashi se celebró el pasado fin de semana en el castillo de Apponyi, situado en la localidad de Oponice, en Eslovaquia. La ceremonia tuvo un carácter reservado y reunió únicamente a familiares y personas cercanas a la pareja.

El lugar elegido para la boda tiene un fuerte valor simbólico para la familia del príncipe. El castillo perteneció a su abuela, Géraldine de Apponyi, quien fue reina consorte de Albania al casarse con Zog I de Albania. Con esta elección, el príncipe quiso rendir homenaje a sus raíces familiares y a la historia de la dinastía.

La pareja había anunciado su compromiso en octubre de 2025 durante una visita al Parque Nacional de Butrinto, uno de los enclaves históricos más conocidos del país balcánico. Desde entonces mantuvieron un perfil discreto respecto a los preparativos del enlace.

Tras la ceremonia, Blerta Celibashi pasa a formar parte oficialmente de la familia real albanesa y adopta el apellido Zogu, recibiendo el título de princesa de los albaneses.

Para el príncipe Leka, de 43 años, se trata de su segundo matrimonio. Anteriormente estuvo casado con la actriz Elia Zaharia, con quien tuvo una hija, la princesa Géraldine Zogu. La pareja anunció su separación en 2024. Aunque Albania abolió la monarquía hace décadas, la familia real continúa desempeñando un papel simbólico dentro del país.