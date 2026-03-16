El Rey destaca el afán de protección de las Leyes de Indias aunque no siempre se cumplieran y hubiera abusos

Don Felipe ha visitado la exposición "La Mujer en el México indígena", que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo. Una visita con la que el monarca ha querido reforzar los vínculos entre España y México, que se vieron deteriorados desde que el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, insistiera en que España tenía que pedir perdón por la conquista. Una línea que siguió su sucesora, Claudia Sheinbaum, que vetó la presencia de Felipe VI a su toma de posesión como presidenta del país.

Acompañado por el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, entre otras autoridades, el Rey ha afirmado: "También ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las Leyes de Indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que, de ahí de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más".

Recorrido del Rey por la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional (MAN). La exposición, centrada en el ámbito humano, permite indagar en el conocimiento del México indígena a través de la figura de la mujer. pic.twitter.com/BDwH8KIijl — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 16, 2026

Asimismo, ha centrado su intervención en la necesidad de que "las dos partes del Atlántico" puedan conocer la historia común porque "esa cultura mestiza es lo que nos define hoy" porque "conociendo la antigüedad es la manera que tenemos de valorar lo que ocurre hoy".

Las declaraciones del Rey se producen después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmase en la inauguración de esta exposición que "la historia compartida entre España y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla". Unas palabras que la presidenta mexicana consideró como "un primer paso" para retomar la normalidad institucional entre ambos países.

Esta muestra temporal forma parte de un proyecto binacional que nace con la aspiración de reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias y del papel fundamental de las mujeres en las comunidades indígenas de México, en un año importante para nuestro país. España acogerá el próximo mes de noviembre en Madrid, la Cumbre Iberoamericana que el Gobierno quiere revitalizar y en la que el Rey se está implicando al máximo para que la representación y asistencia de jefes de Estado de otros países sea relevante.

El Rey ha podido conocer desde la pareja de guerrero águila y guerrero jaguar de Tehuacán, Puebla, a las pequeñas terracotas olmecas que representan ancianas de la Costa del Golfo, así como el hallazgo escultórico de hace pocos años en Veracruz de la joven de Amajac, entre otras piezas, muchas de las cuales han sido prestadas por primera vez por México para una exposición en el exterior.