"Meghan le ha lavado el cerebro a Harry": los dardos de la reina Camilla a los Sussex en un nuevo libro

La distancia física y emocional entre la Familia Real británica y los duques de Sussex es cada vez más grande y significativa seis años después del famoso 'Megxit'. Y, por si fuera poco, el escritor Tom Bower va a publicar el próximo 26 de marzo el libro Traición: Poder, engaño y la lucha por el futuro de la Familia Real, que ya está causando gran revuelo en el Reino Unido gracias a los extractos en The Times, donde cuenta lo que piensan los Windsor sobre Meghan Markle.

En este nuevo libro, se afirma que la reina Camilla le confesó a una amiga en privado que Meghan Markle había "lavado el cerebro" al príncipe Harry en medio de la disputa familiar. Bower afirma que Camilla se refería a Meghan como esa minx —que se podría traducir como "descarada" o incluso "manipuladora"— que buscaba "beneficiarse de la institución".

Como explica el autor en su obra, "Camilla es una mujer pragmática que sabe lo que es ser la villana del cuento. Por eso, identificó rápidamente lo que ella consideraba una 'actuación' por parte de Meghan".

Desde el comienzo de la relación de Harry, Camilla habría mantenido una actitud escéptica, opinando que Meghan sería incapaz de sacrificar su carrera y su independencia para someterse a la estricta disciplina y el servicio que exige la monarquía y que "vio venir el desastre" desde el primer día. Además, fue ella quien aconsejó al por entonces príncipe Carlos que no cediera ante las exigencias de los Sussex, convencida de que Meghan estaba alejando a Harry de su familia.

También narra cómo la relación entre Guillermo y Harry fue empeorando justo después de que los Sussex regresasen de su viaje de novios. Tanto Guillermo como Kate Middleton tenían sus reservas hacia Meghan, a quien veían más como una amenaza que una aliada. "Los temores iniciales de Guillermo no tardaron en confirmarse. Meghan se había convertido en la manzana de la discordia". Además, Guillermo le había advertido a su hermano que con Meghan todo había ido "demasiado rápido". Incluso, en un enfrentamiento, la tensión entre los hermanos fue tal que Meghan gritó a su cuñado: "Si no te importa, quita el dedo de mi cara".

Según este libro de Bower, el carácter "social y alegre" de Harry cambió: "Meghan se había convertido en una figura divisiva. Para complacerla, Enrique ignoraba a sus viejos amigos. Incluso cambió su número de teléfono sin avisar a su familia. El joven jovial y sociable se obsesionó con la venganza. Su carácter se asemejaba cada vez más al de Meghan. Emocionalmente, se inclinó hacia los extremos. Las simples aversiones se convirtieron en odio apasionado". Asimismo, el autor afirma que los duques de Sussex sentían un resentimiento persistente sobre su lugar en la jerarquía real: destinados siempre a ser los eternos segundones en lugar de los príncipes herederos.

También hay una parte del libro que se centra en los Juegos Invictus, la competición deportiva internacional que creó el príncipe Harry en 2014 para militares heridos, lesionados y enfermos. Bower describe los Invictus de 2025 que se celebraron en Canadá como un evento eclipsado por la atención centrada en la pareja, sugiriendo que el evento se había convertido en el centro de las aspiraciones públicas de Meghan. "Las imágenes de televisión, editadas, sugerían que el pabellón estaba lleno", mientras que el periodista asegura que hubo citas en las que no había ni 50 personas entre el público.

La respuesta del entorno de los Sussex

Ante esta publicación, un portavoz de Harry y Meghan ha criticado duramente a Bower, a quien acusan de promover teorías conspirativas sobre la pareja. "Los comentarios del Sr. Bower han traspasado desde hace tiempo la línea entre la crítica y la obsesión. Se trata de alguien que ha afirmado públicamente que la monarquía, de hecho, depende de la eliminación total de los Sussex de nuestra sociedad". El portavoz, además, destacó que este autor "ha forjado su carrera construyendo teorías cada vez más elaboradas sobre personas que no conoce y a las que nunca ha visto. Quienes busquen información veraz deberán consultar en otra parte; quienes busquen teorías conspirativas descabelladas y melodramas saben perfectamente dónde encontrarlo".

Cabe recordar que Harry en su autobiografía Spare (en español, En la sombra), fue un libro de ataque directo hacia la figura de Camilla, calificándola como la "madrastra malvada", "peligrosa" y que "jugaba a largo plazo para limpiar su imagen", incluso a costa de los demás. Además, criticaba que Camilla no hizo ningún esfuerzo real por integrar a Meghan y la acusó de filtrar historias negativas sobre él y Meghan a los tabloides.

Bower, que en 2022 publicó el libro Venganza: Meghan, Harry y la guerra entre los Windsor, señaló cómo la duquesa de Sussex había abandonado a su familia, amigos y demás personas "para alcanzar la fama" y cómo "manipuló los hechos para reescribir su historia". Ahora el escritor analiza la reducción drástica de actividades benéficas por parte del príncipe Enrique. "Teme que el futuro rey Guillermo pueda despojar a los duques de Sussex de todos los títulos y, de hecho, expulsarlo de Inglaterra", explica.

Aunque el Palacio de Buckingham nunca ha confirmado estos comentarios, ya que cuando se publica un libro sobre la Familia Real siempre guardan silencio, la opinión pública opina que la reputación de Bower como biógrafo "implacable" le precede y que estas afirmaciones tienen un peso significativo.